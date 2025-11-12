"Velho, Eu?": Programa discute os benefícios da dança para saúde

Neila Fontenele, Márcia Alcântara e Ana Sanford / Crédito: Rafael Santana

O que pode o corpo? O que pode o corpo de uma pessoa no momento que toma consciência do seu processo de envelhescência? Quantos sentimentos e movimentos cabem nele?

É com essas e outras indagações que Neila Fontenele e Márcia Alcântara, ao lado de Ana Sanford, psicopedagoga e professora de Jazz para pessoas 50+, abrem o segundo episódio do programa: “Velho: Eu?”, nessa quarta-feira, 12, às 19 horas, na TV OPOVO e no canal do OPOVO no YouTube.

Dessa vez, o programa vai se aprofundar nos benefícios da dança e como ela estimula a cognição, auxiliando na autonomia e na liberdade das pessoas de todas as idades. “É um episódio em que ressaltamos que a saúde vai para além de comer e dormir bem. Ela envolve a atividade física prazerosa, aquela que não é feita apenas como obrigação, mas sim prazer”, afirma a jornalista Neila Fontenele. Velho, Eu? Quando: quarta-feira, 29, às 19 horas