"Velho, Eu?": Programa discute os benefícios da dança para saúde

"Velho, Eu?": Programa discute os benefícios da dança para saúdeO segundo episódio do programa conta com a participação de Ana Sanford, professora de dança e psicopedagoga, para falar sobre a necessidade de movimento e equilíbrio em todas as idades
O que pode o corpo? O que pode o corpo de uma pessoa no momento que toma consciência do seu processo de envelhescência? Quantos sentimentos e movimentos cabem nele?
É com essas e outras indagações que Neila Fontenele e Márcia Alcântara, ao lado de Ana Sanford, psicopedagoga e professora de Jazz para pessoas 50+, abrem o segundo episódio do programa: “Velho: Eu?”, nessa quarta-feira, 12, às 19 horas, na TV OPOVO e no canal do OPOVO no YouTube.
Dessa vez, o programa vai se aprofundar nos benefícios da dança e como ela estimula a cognição, auxiliando na autonomia e na liberdade das pessoas de todas as idades.
“É um episódio em que ressaltamos que a saúde vai para além de comer e dormir bem. Ela envolve a atividade física prazerosa, aquela que não é feita apenas como obrigação, mas sim prazer”, afirma a jornalista Neila Fontenele.
Velho, Eu?
Quando: quarta-feira, 29, às 19 horas
Onde: TV OPOVO e Youtube