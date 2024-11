8 mitos e verdades sobre o câncer de próstata

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de neoplasia mais comum na população masculina, atrás apenas do tumor de pele não melanoma. É também a segunda causa de óbito por câncer em homens, segundo o Ministério da Saúde (MS). Para o triênio 2023-2025, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima cerca de 72 mil novos casos anuais da doença no Brasil.

Embora seja uma condição prevalente, muitos homens, por medo ou falta de informação, deixam de realizar exames de rotina e acabam acreditando em mitos, como o de que a ausência de sintomas significa não ter câncer de próstata.

De acordo com o urologista Ricardo Ferro, do Hospital Brasília/Dasa, o câncer de próstata é curável em 95% dos casos. “Os outros 5% se devem, em sua maioria, ao diagnóstico tardio. Quanto mais precoce for descoberta a doença, maiores as chances de preservar as funções sexuais e urinárias do homem”, alerta.