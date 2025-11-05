Frequência do sexo pode beneficiar a saúde mental, afirma estudo

Estudo com mais de 15 mil pessoas sugere que a frequência sexual pode funcionar como um "termômetro" biopsicossocial do paciente / Crédito: Pexels / Anna Shvets

Um novo estudo realizado por pesquisadores das universidades de Shenzhen e Shantou, na China, sugere que fazer sexo uma ou duas vezes por semana pode reduzir o risco de depressão. A pesquisa, publicada neste ano no Journal of Affective Disorders, revista científica da Sociedade Internacional de Transtornos Afetivos, analisou dados de jovens adultos nos Estados Unidos.

Embora já se saiba que a atividade sexual pode ser benéfica em diversos aspectos, os efeitos sobre a saúde psicológica ainda são pouco estudados. Os autores destacam que manter uma vida sexual ativa pode contribuir para a regulação emocional e a redução de sintomas depressivos, embora a frequência ideal varie entre cada pessoa.



Leia mais 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina Sobre o assunto 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina Os pesquisadores analisaram um grupo de 15.794 estadunidenses com idades entre 20 e 59 anos. Eles cruzaram informações sobre a frequência sexual autorrelatada e a probabilidade de depressão. Os resultados mostraram que aqueles que faziam sexo entre uma e duas vezes por semana apresentavam maiores efeitos protetores sobre o bem-estar psicológico e menor risco de sofrer com o transtorno.

O trabalho sugere que a frequência sexual pode funcionar como um “termômetro” biopsicossocial do paciente.

Leia mais Por que casais em relacionamentos longos fazem menos sexo Sobre o assunto Por que casais em relacionamentos longos fazem menos sexo “Vale a pena incluir saúde sexual na avaliação médica e psicológica, algo que ainda é pouco perguntado no consultório”, avalia o psiquiatra Daniel Mori, do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com a ginecologista e obstetra Aline Ambrósio, especialista em sexualidade humana do Einstein Hospital Israelita, muitas pesquisas mostram que a vida sexual, principalmente aquela que conecta bons relacionamentos afetivos, tem impacto positivo na saúde mental e no bem-estar psicológico.

"Ocorre a liberação de neurotransmissores benéficos, como ocitocina, dopamina e serotonina, além de endocanabinoides, substâncias cruciais para a regulação do humor." Aline Ambrósio Também há evidências robustas de que o engajamento social e a construção de vínculos afetivos sólidos favorecem a saúde física e mental. Por envolver toque, intimidade e conexão emocional, a atividade sexual contribui para o bem-estar. Além disso, costuma estar associada a relações mais cuidadosas, rotinas de bem-estar e maior sensação de pertencimento — fatores que ajudam a melhorar o quadro emocional.

