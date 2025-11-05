Maldivas impõem proibição geracional inédita ao cigarro

Foto de apoio ilustrativo. Vender produtos de tabaco para menores nas Maldivas implicará uma multa. A proibição também se aplica a turistas / Crédito: Reprodução/Basil MK/Pexels

As Maldivas passaram a proibir, desde sábado, 1º de novembro, nascidos a partir de janeiro de 2007 de comprar ou consumir cigarros ou produtos derivados, segundo informou o Ministério da Saúde do país. Com a decisão, que visa "proteger a saúde pública e promover uma geração livre do tabaco”, o país se torna o primeiro do mundo a estabelecer uma proibição geracional do fumo.

"A proibição se aplica a todas as formas de tabaco, e os comerciantes são obrigados a verificar a idade antes da venda”, acrescentou. Vender produtos de tabaco para menores implicará uma multa de 50 mil rufiyaa (R$ 17 mil). A proibição também se aplica a turistas. Cigarros eletrônicos banidos As regras também incluem a proibição de importação, venda, distribuição, posse e uso de cigarros eletrônicos e produtos de vaporização.

No país, a proibição de cigarros eletrônicos e vapes se aplica a todos os indivíduos, independentemente da idade. O uso de dispositivos de vaporização proibidos acarreta multa de 5.000 rufiyaa (R$ 1,7 mil). Foto de apoio ilustrativo. Nas Maldivas, a proibição de cigarros eletrônicos e vapes se aplica a todos os indivíduos, independentemente da idade Crédito: Reprodução/lindsayfox/Pixabay