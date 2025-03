Indiano de 18 anos quebra recorde mundial por 'rosto mais peludo'

Com 201,72 fios de cabelo por centímetro quadrado, o indiano Lalit Patidar possui uma condição rara, conhecida popularmente como ‘síndrome de lobisomem’

Patidar tem 201,72 fios de cabelo por centímetro quadrado , com 95% de seu corpo coberto por pelos. O jovem possui uma condição rara chamada hipertricose, termo que descreve o crescimento excessivo de pelos no corpo, também conhecido como “ síndrome de lobisomem ”.

Para auxiliar na comprovação, Patidar voou até Milão, na Itália, onde participou do programa “Lo Show dei Record”. No espaço, os pelos do rosto foram medidos, visando confirmar ou não o recorde.