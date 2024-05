Dia Sem Tabaco: origem da data e os riscos de cigarros e vapes

Celebrado no dia 31 de maio, a data destaca os riscos do consumo de tabaco, que causa milhões de mortes anuais, e promove políticas para reduzir seu uso

Com 4.720 substâncias químicas, das quais 43 são carcinogênicas, o tabaco pode alterar o núcleo das células humanas. A nicotina é uma droga psicoativa que apresenta alto poder de modificar a biologia e a fisiologia do cérebro, sendo fortemente indutora de dependência.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi fundada em 1948 e o Dia Mundial Sem Tabaco foi celebrado pela primeira vez em 1987. A data foi criada para chamar a atenção do público para a ampla comercialização dos produtos do tabaco e para os efeitos nocivos do consumo de tabaco sobre a saúde humana.

Existem atualmente dois tipos de tabagismo, o ativo e o passivo . No primeiro, o usuário é quem faz uso do tabaco, ou seja, aquele que traga a fumaça dos cigarros e demais produtos que contêm nicotina em sua composição.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), novos produtos, como os cigarros eletrônicos , e informações enganosas da indústria do tabaco são uma ameaça, levando a uma iniciação ao tabagismo cada vez mais precoce.

Ao destacar os perigos do consumo de tabaco, o dia visa também prevenir a iniciação ao tabagismo e a outros hábitos tabágicos, especialmente entre os jovens. Cinzeiros com flores frescas são um símbolo comum do Dia Mundial Sem Tabaco.

O dia é crucial para aumentar a conscientização pública sobre os efeitos nocivos do tabaco. Educa as pessoas sobre os impactos diretos e indiretos do tabaco na saúde, incluindo doenças respiratórias e cardiovasculares e diversas formas de câncer.

Já no passivo, são as pessoas que estão próximas ao indivíduo que tem o hábito de fumar, mas não consomem o produto. Porém, mesmo não sendo o consumidor primário, ainda poderão sofrer com complicações por inalar a fumaça oriunda do cigarro.

Vapes e cigarros: existe forma segura de consumir tabaco?



A última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) mostrou que, em 2019, 16,8% dos alunos escolares de 13 a 17 anos já tinham experimentado o cigarro eletrônico, sendo 13,6% dos de 13 a 15 anos e 22,7% dos de 16 e 17 anos.

Quanto ao sexo, a experimentação é maior entre os homens (18,1%) do que entre as mulheres (14,6%). A variação regional foi significativa, com maior experimentação do cigarro eletrônico nas regiões Centro-Oeste (23,7%), Sul (21,0%) e Sudeste (18,4%), ficando menor do que a média nacional no Nordeste (10,8%) e Norte (12,3%).