A briga na Índia sobre proibição de alimentar pombos

Getty Images Uma decisão judicial que proibiu alimentar pombos em espaços públicos de Mumbai, no oeste da Índia, tornou-se foco de disputa entre autoridades municipais, defensores da saúde pública e amantes de aves. Neste mês, centenas de pessoas entraram em confronto duas vezes com a polícia durante protestos contra o fechamento de um ponto tradicional de alimentação de pombos, conhecido como kabutarkhana (do híndi kabutar, pombo). O lugar existia havia décadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alguns manifestantes arrancaram as lonas que cobriam a área e ameaçaram iniciar uma greve de fome por tempo indeterminado. Em outra manifestação, a polícia deteve cerca de 15 pessoas, segundo a imprensa local. As autoridades justificaram a proibição com os riscos à saúde ligados às fezes dos pombos. O problema não é exclusivo de Mumbai. Em Veneza, alimentar pombos em praças históricas é proibido. Cingapura aplica multas altas, enquanto Nova York e Londres criaram áreas reguladas para a prática. Algumas cidades brasileiras também adotam proibições do tipo, a exemplo de São Paulo.

Uma lei municipal sancionada em 2018 proíbe alimentar ou manter abrigo para pombos urbanos. A norma também veta a venda de alimentos destinados às aves em vias públicas. Na Índia, cidades como Pune e Thane, também no Estado de Maharashtra — cuja capital é Mumbai —, já adotaram penalidades para quem alimenta pombos. Déli discute a publicação de uma recomendação contra a oferta de comida a aves em espaços públicos. A repressão tem provocado reação de defensores dos animais e de grupos religiosos, já que os pombos ocupam lugar histórico na cultura indiana.

O cinema frequentemente recorre a imagens de pombos sendo alimentados para evocar cidades como Mumbai e Déli, onde as aves são presença comum em sacadas e aparelhos de ar-condicionado. Hindustan Times via Getty Images Membros da comunidade Jain de Mumbai protestaram este mês, dizendo que alimentar pombos faz parte de sua fé Alguns kabutarkhanas de Mumbai são considerados estruturas históricas icônicas e teriam se originado como espaços de caridade, onde comunidades podiam doar grãos. Há também fatores religiosos. Em Mumbai, a comunidade jainista, que considera alimentar pombos um dever piedoso, tem participado ativamente dos protestos.

Em outras regiões do país, muitas pessoas mantêm vínculo com os pombos, vistos como símbolos de paz e lealdade. Em Déli, Syed Ismat afirma alimentá-los há 40 anos e diz que os considera parte da família. "Eles são inocentes. Talvez as criaturas mais inocentes de todas. Tudo o que pedem é um pouco de bondade", disse Ismat.