Manobra de Heimlich: o que é e passo a passo de como fazer

Manobra de Heimlich: o que é e como fazer primeiros socorros para desengasgarSaiba mais sobre a técnica de primeiros socorros usada em casos de engasgo e como realizá-la de maneira segura
Situações que exigem qualquer tipo de primeiros socorros não são fáceis de lidar. Por isso, é importante conhecer técnicas que possam ajudar em momentos de emergência como esse.
Em casos de engasgo grave, a recomendação é que seja feita a manobra de Heimlich, responsável por salvar a vida de várias pessoas. Desenvolvida pelo Dr. Henry Heimlich em 1974, a manobra é utilizada para desobstruir as vias respiratórias, tanto em adultos quanto em crianças.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O que é a manobra de Heimlich?
O POVO conversou com o médico anestesista e especialista em primeiros socorros, Paulo Guimarães, para entender um pouco da importância e dos cuidados que se deve ter ao realizar a manobra de Heimlich em uma pessoa sofrendo de engasgo.
O médico explica que a manobra é uma compressão realizada por volta da região conhecida como boca do estômago, que fica entre a linha do umbigo e logo abaixo do final do osso esterno. O objetivo ao realizá-la é comprimir o diafragma, aumentando a pressão intratorácica e para que o corpo estranho seja expelido.
Quando fazer a manobra de Heimlich? Entenda
Para fazer a manobra, é importante estar atento aos sinais de que a pessoa em questão está sofrendo de um engasgo grave. Paulo detalha alguns dos sinais, como:
- Indivíduo levar uma ou ambas as mãos ao pescoço
- A pessoa não consegue falar, tossir ou emitir qualquer som
- Olhos arregalados e expressão de pânico por não conseguir respirar
- Em crianças: falta de choro, tosse ou som
Ao notar esses sintomas, a manobra de Heimlich deve ser aplicada porque não há situação em que ela vá piorar o quadro em pessoas adultas.
“Ela deve sempre ser tentada, lembrando que só se aplica em vítimas conscientes. Após a perda de consciência, é necessário iniciar a RCP (ressuscitação cardiopulmonar)”, ressalta Paulo.
Quando NÃO fazer a manobra de Heimlich? Saiba cuidados
A exceção para realizar a manobra é no caso de engasgos em bebês. Como o corpo deles ainda está se desenvolvendo e possui uma fragilidade maior, Paulo explica que é utilizada uma técnica diferente na hora de salvar os pequenos.
“O desengasgo em bebês se caracteriza por golpes nas costas, entre as escápulas (ossos duros das costas), e compressões no tórax — aplicam-se cinco golpes nas costas e cinco compressões torácicas”, diz o médico.
Ele também detalha que a manobra de desengasgo em bebês é feita colocando o recém-nascido sobre a perna, de cabeça para baixo, numa posição da cabeça mais baixa que o resto do corpo e aplicando os golpes nas costas de maneira firme.
Em seguida, deve-se colocar o bebê de bruços, de barriga para baixo, com a cabeça mais inclinada, de forma que a ação da gravidade auxilie na manobra.
“Em crianças muito pequenas, pode haver, em momento de desespero, lesão de órgãos internos. Embora seja raro, pode acontecer. Por isso, é necessário receber treinamento prévio para evitar procedimentos incorretos na hora da emergência”, alerta Paulo.
Além de bebês e pessoas inconscientes, não é recomendado fazer a manobra de Heimlich em gestantes no final da gestação e em idosos por problemas relacionados a como o corpo pode responder a pressão exercida pelo movimento.
Como fazer a manobra de Heimlich?
Para fazer a manobra de forma adequada, é preciso seguir as seguintes instruções:
- Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdômen (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente.
- Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago”.
- A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo, em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão.
- Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.
Apesar da ampla divulgação dos passos da manobra de Heimlich, Paulo diz que o ideal é fazer um curso formal com instrutores capacitados e manequins de treinamento para que a pessoa saiba agir corretamente em um momento de emergência.
Ele complementa que é fundamental ter uma resposta rápida em caso de engasgo grave, porque uma pessoa não consegue ficar mais que três minutos sem respirar, fazendo que o engasgo evolua para uma parada cardiorrespiratória.
“O socorro deve ser acionado imediatamente. Essa é uma das poucas emergências em que se atua antes de chamar ajuda. O ideal é pedir que alguém acione o resgate enquanto se iniciam as manobras de Heimlich. Deve-se insistir até que a pessoa volte a respirar ou perca a consciência. Nesse caso, inicia-se a RCP. É fundamental reforçar o pedido de socorro ao SAMU (192) ou ao Corpo de Bombeiros (193)”, diz o médico.
Manobra de Heimlich é ensinada em escolas
No Brasil, existe a Lei Lucas (LEI Nº 13.722), de 2018, que obriga as escolas a terem uma noção básica de primeiros socorros, capacitando profissionais e coordenadores para evitar tragédias como o engasgo.
Esta lei surgiu após o engasgo de uma criança chamada Lucas Begali com um cachorro-quente em um passeio escolar.
As escolas particulares podem contratar empresas especializadas para essa capacitação, enquanto escolas públicas (municipais e estaduais) podem solicitar o Corpo de Bombeiros via ofício para realizar a capacitação.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) tem um projeto no Colégio Militar onde ensina essas manobras para adolescentes a partir do ensino médio.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente