Manobra de Heimlich: o que é e passo a passo de como fazer

Manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de engasgo grave / Crédito: Reprodução/Freepik

Situações que exigem qualquer tipo de primeiros socorros não são fáceis de lidar. Por isso, é importante conhecer técnicas que possam ajudar em momentos de emergência como esse. Em casos de engasgo grave, a recomendação é que seja feita a manobra de Heimlich, responsável por salvar a vida de várias pessoas. Desenvolvida pelo Dr. Henry Heimlich em 1974, a manobra é utilizada para desobstruir as vias respiratórias, tanto em adultos quanto em crianças.

O que é a manobra de Heimlich? O POVO conversou com o médico anestesista e especialista em primeiros socorros, Paulo Guimarães, para entender um pouco da importância e dos cuidados que se deve ter ao realizar a manobra de Heimlich em uma pessoa sofrendo de engasgo. O médico explica que a manobra é uma compressão realizada por volta da região conhecida como boca do estômago, que fica entre a linha do umbigo e logo abaixo do final do osso esterno. O objetivo ao realizá-la é comprimir o diafragma, aumentando a pressão intratorácica e para que o corpo estranho seja expelido. Quando fazer a manobra de Heimlich? Entenda Para fazer a manobra, é importante estar atento aos sinais de que a pessoa em questão está sofrendo de um engasgo grave. Paulo detalha alguns dos sinais, como:

Indivíduo levar uma ou ambas as mãos ao pescoço

A pessoa não consegue falar, tossir ou emitir qualquer som

Olhos arregalados e expressão de pânico por não conseguir respirar

Em crianças: falta de choro, tosse ou som Ao notar esses sintomas, a manobra de Heimlich deve ser aplicada porque não há situação em que ela vá piorar o quadro em pessoas adultas. “Ela deve sempre ser tentada, lembrando que só se aplica em vítimas conscientes. Após a perda de consciência, é necessário iniciar a RCP (ressuscitação cardiopulmonar)”, ressalta Paulo. Quando NÃO fazer a manobra de Heimlich? Saiba cuidados A exceção para realizar a manobra é no caso de engasgos em bebês. Como o corpo deles ainda está se desenvolvendo e possui uma fragilidade maior, Paulo explica que é utilizada uma técnica diferente na hora de salvar os pequenos.

“O desengasgo em bebês se caracteriza por golpes nas costas, entre as escápulas (ossos duros das costas), e compressões no tórax — aplicam-se cinco golpes nas costas e cinco compressões torácicas”, diz o médico. Ele também detalha que a manobra de desengasgo em bebês é feita colocando o recém-nascido sobre a perna, de cabeça para baixo, numa posição da cabeça mais baixa que o resto do corpo e aplicando os golpes nas costas de maneira firme. Em seguida, deve-se colocar o bebê de bruços, de barriga para baixo, com a cabeça mais inclinada, de forma que a ação da gravidade auxilie na manobra.

"Em crianças muito pequenas, pode haver, em momento de desespero, lesão de órgãos internos. Embora seja raro, pode acontecer. Por isso, é necessário receber treinamento prévio para evitar procedimentos incorretos na hora da emergência", alerta Paulo. Além de bebês e pessoas inconscientes, não é recomendado fazer a manobra de Heimlich em gestantes no final da gestação e em idosos por problemas relacionados a como o corpo pode responder a pressão exercida pelo movimento.