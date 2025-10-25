5 cuidados essenciais para um sorriso saudável

Dia do Dentista: o trio escovação, fio dental e enxaguante faz parte do cuidado diário, mas a constância é o fator principal / Crédito: Aurelio Alves

A saúde bucal vai muito além de um sorriso bonito, trata-se de bem-estar integral. Nesse Dia do Dentista, comemorado em 25 de outubro, confira cinco cuidados para uma melhor saúde bucal. Como destaca a dentista Rivane Laudares, “boca limpa não significa boca saudável”. O que importa, segundo a profissional, é a presença de uma rotina eficiente, atenção aos detalhes e ausência de inflamação. A seguir, ações indispensáveis para manter seu sorriso saudável.

Na verdade, o álcool pode ressecar a mucosa e alterar a microbiota bucal, contribuindo para boca seca em uso prolongado. 2. Alimentação e seus reflexos na boca

A nutrição correta é parte central da odontologia preventiva. Laudares enfatiza que “uma alimentação rica em cálcio, magnésio, fósforo, vitamina D” fortalece dentes e gengivas. Verduras verdes escuras, peixes, ovos e sementes são bons exemplos. Por outro lado, alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar desequilibram a flora bucal, favorecendo cáries, manchas e desgaste dental.

Também os alimentos muito ácidos afetam o pH da saliva e podem intensificar o desgaste, o que ela chama de “síndrome do envelhecimento precoce bucal”. Leia mais Harmonização orofacial: o cirurgião-dentista pode realizar o procedimento? Sobre o assunto Harmonização orofacial: o cirurgião-dentista pode realizar o procedimento? 3. Revisões e limpezas com o dentista

A profilaxia, ou limpeza profissional, não se resume à estética. “O paciente acha que ir no dentista de seis em seis meses para fazer limpeza, está cuidando dos dentes. Não é apenas sobre isso.” Segundo a dentista, essa visita também serve para avaliar os desgastes nos dentes, a saúde das mucosas e da língua.

As diretrizes atuais indicam que, para a maioria dos pacientes com boa saúde bucal, o ideal é a cada seis meses. Porém, quem possui doença gengival, aparelho ortodôntico ou maiores riscos precisa voltar a cada três ou quatro meses. Estudos recentes confirmam que essa periodicidade depende muito do perfil individual. 4. Foco na prevenção da inflamação

Rivane destaca que “boca saudável é ausência de inflamação na boca, porque inflamação também reflete inflamação no corpo inteiro”. Essa afirmação reforça o vínculo entre saúde bucal e condições como diabetes, doenças cardiovasculares e outras. A boa notícia: hábitos diários de higiene, associado à alimentação adequada e à revisão profissional, ajudam a evitar esse quadro.