5 cuidados essenciais para um sorriso saudável

Dia do Dentista: 5 cuidados essenciais para um sorriso saudávelOs pilares de uma boa saúde bucal vão muito além de escovar os dentes e usar fio dental. Confira alguns cuidados que se deve ter com a saúde bucal
A saúde bucal vai muito além de um sorriso bonito, trata-se de bem-estar integral. Nesse Dia do Dentista, comemorado em 25 de outubro, confira cinco cuidados para uma melhor saúde bucal.
Como destaca a dentista Rivane Laudares, “boca limpa não significa boca saudável”. O que importa, segundo a profissional, é a presença de uma rotina eficiente, atenção aos detalhes e ausência de inflamação. A seguir, ações indispensáveis para manter seu sorriso saudável.
1. Rotina diária: escovação, fio dental e enxaguante bucal
Segundo Rivane, “as pessoas normalmente acreditam que escovar bem os dentes é o suficiente, mas a verdade é que a saúde bucal vai além disso”.
O trio escovação, fio dental e enxaguante faz parte do cuidado diário, contudo, a consistência é o que realmente faz a diferença.
Muitos escovam apressados ou não usam o fio dental corretamente e conforme ressalta a dentista, o fio precisa entrar na gengiva para ser eficiente. Já em relação ao enxaguante, o erro comum é escolher versões “porque têm álcool”, achando que isso “mata as bactérias”.
Na verdade, o álcool pode ressecar a mucosa e alterar a microbiota bucal, contribuindo para boca seca em uso prolongado.
2. Alimentação e seus reflexos na boca
A nutrição correta é parte central da odontologia preventiva. Laudares enfatiza que “uma alimentação rica em cálcio, magnésio, fósforo, vitamina D” fortalece dentes e gengivas.
Verduras verdes escuras, peixes, ovos e sementes são bons exemplos. Por outro lado, alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar desequilibram a flora bucal, favorecendo cáries, manchas e desgaste dental.
Também os alimentos muito ácidos afetam o pH da saliva e podem intensificar o desgaste, o que ela chama de “síndrome do envelhecimento precoce bucal”.
3. Revisões e limpezas com o dentista
A profilaxia, ou limpeza profissional, não se resume à estética. “O paciente acha que ir no dentista de seis em seis meses para fazer limpeza, está cuidando dos dentes. Não é apenas sobre isso.” Segundo a dentista, essa visita também serve para avaliar os desgastes nos dentes, a saúde das mucosas e da língua.
As diretrizes atuais indicam que, para a maioria dos pacientes com boa saúde bucal, o ideal é a cada seis meses. Porém, quem possui doença gengival, aparelho ortodôntico ou maiores riscos precisa voltar a cada três ou quatro meses. Estudos recentes confirmam que essa periodicidade depende muito do perfil individual.
4. Foco na prevenção da inflamação
Rivane destaca que “boca saudável é ausência de inflamação na boca, porque inflamação também reflete inflamação no corpo inteiro”. Essa afirmação reforça o vínculo entre saúde bucal e condições como diabetes, doenças cardiovasculares e outras.
A boa notícia: hábitos diários de higiene, associado à alimentação adequada e à revisão profissional, ajudam a evitar esse quadro.
5. Detalhes que fazem diferença
Além dos pontos principais, pequenos cuidados fazem muita diferença: o fio dental deve alcançar abaixo da linha da gengiva; a escova deve usar o modo correto e permitir uma escovação eficaz.
Quanto ao enxaguante, a escolha deve levar em conta não apenas o rótulo, mas a indicação profissional: nem todo produto “com álcool” é o mais indicado para uso cotidiano.
De acordo com a dentista, consistência e atenção a esses detalhes criam a base para um sorriso saudável ao longo dos anos.
