Mamografia: como é o exame e onde fazer de graça em Fortaleza

Mamografia é um dos exames mais eficazes para detectar nódulos e tumores nas mamas / Crédito: FÁBIO LIMA

A mamografia ainda é motivo de receio para muitas mulheres, seja pela dor que o exame pode causar, seja pelo medo do diagnóstico. Apesar do desconforto, o procedimento é considerado o método mais eficaz para detectar precocemente o câncer de mama, aumentando as chances de cura em até 90%, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O procedimento é simples, mas exige que a mama seja comprimida entre duas placas para a imagem sair com nitidez. Essa compressão, segundo ela, é o que provoca o incômodo relatado por muitas mulheres. >> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado “Infelizmente, muitas têm medo de fazer a mamografia pelo desconforto. Essa dor pode variar de acordo com a sensibilidade da mama, a fase do ciclo menstrual ou até mesmo a tensão muscular no momento do exame”, esclarece Débora.

A médica recomenda estratégias para reduzir o incômodo, como agendar o exame após o período menstrual, quando as mamas estão menos sensíveis, e avisar o técnico caso a dor esteja intensa para ajustar a compressão. A professora da rede pública Maria Leite Alves, de 57 anos, já realizou a mamografia diversas vezes e reconhece a importância do exame, mesmo com o desconforto. Maria entende que, apesar do incômodo, o benefício é muito maior. “É um exame importantíssimo. Às vezes, você realiza a palpação e não sente nada, mas na mamografia pode aparecer algo. Isso faz com que o diagnóstico seja precoce e o tratamento mais eficaz, diminuindo a mortalidade entre as mulheres.”