Mamografia: como é o exame e onde fazer de graça em Fortaleza

Como é o exame de mamografia e como fazer de graça em Fortaleza?O exame é essencial para a prevenção e diagnóstico de câncer de mama. Confira o que é o procedimento e onde realizá-lo grátis em Fortaleza
A mamografia ainda é motivo de receio para muitas mulheres, seja pela dor que o exame pode causar, seja pelo medo do diagnóstico.
Apesar do desconforto, o procedimento é considerado o método mais eficaz para detectar precocemente o câncer de mama, aumentando as chances de cura em até 90%, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca).
Em Fortaleza, o exame pode ser feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em diversas unidades da rede municipal e estadual. Confira abaixo o que é o exame e onde fazer.
Mamografia: um exame rápido e essencial
De acordo com a médica ginecologista Débora Britto, a mamografia é um exame de imagem usado para avaliar o tecido mamário e identificar alterações que podem indicar câncer, mesmo antes de se tornarem palpáveis.
“A principal função da mamografia é identificar precocemente qualquer alteração na mama, como nódulos pequenos ou microcalcificações. Isso permite um diagnóstico precoce do câncer de mama, antes mesmo que ele possa ser detectado no exame físico”, explica a médica.
O procedimento é simples, mas exige que a mama seja comprimida entre duas placas para a imagem sair com nitidez. Essa compressão, segundo ela, é o que provoca o incômodo relatado por muitas mulheres.
“Infelizmente, muitas têm medo de fazer a mamografia pelo desconforto. Essa dor pode variar de acordo com a sensibilidade da mama, a fase do ciclo menstrual ou até mesmo a tensão muscular no momento do exame”, esclarece Débora.
A médica recomenda estratégias para reduzir o incômodo, como agendar o exame após o período menstrual, quando as mamas estão menos sensíveis, e avisar o técnico caso a dor esteja intensa para ajustar a compressão.
A professora da rede pública Maria Leite Alves, de 57 anos, já realizou a mamografia diversas vezes e reconhece a importância do exame, mesmo com o desconforto.
Maria entende que, apesar do incômodo, o benefício é muito maior. “É um exame importantíssimo. Às vezes, você realiza a palpação e não sente nada, mas na mamografia pode aparecer algo. Isso faz com que o diagnóstico seja precoce e o tratamento mais eficaz, diminuindo a mortalidade entre as mulheres.”
Mamografia: idade e frequência recomendadas
Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda que todas as mulheres a partir dos 50 anos façam a mamografia a cada dois anos. No entanto, em 2024, o exame passou a estar disponível a partir dos 40 anos pelo SUS, ampliando o acesso.
“A Sociedade Brasileira de Mastologia orienta que o rastreamento seja iniciado aos 40 anos e feito anualmente. E, em casos de maior risco, como histórico familiar de câncer de mama, o rastreio pode começar até antes dessa idade”, detalha Débora Britto.
Ela reforça que a mamografia é um exame de rastreio, e não conclusivo. “Se houver alguma alteração suspeita, o médico pode solicitar outros exames, como ultrassonografia, ressonância ou biópsia, para confirmar se é uma lesão benigna ou maligna”, diz.
Mamografia: medo e vergonha ainda afastam mulheres
A ginecologista reconhece que o medo e a vergonha ainda são barreiras para muitas mulheres. “A vergonha é compreensível, porque vivemos em uma cultura que coloca muito pudor sobre o corpo feminino, especialmente as mamas. Mas é importante lembrar que a mamografia é um exame rápido, seguro e que pode salvar vidas”, reforça.
Débora defende que o cuidado com a saúde deve vir antes de qualquer constrangimento. “Fazer o exame de mamografia é um ato de amor-próprio e de responsabilidade consigo mesma e com as pessoas que você ama”, afirma.
Onde fazer mamografia gratuita em Fortaleza
Em Fortaleza, mulheres podem realizar o exame gratuitamente por meio do SUS, com solicitação médica e encaminhamento às Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS).
Entre os locais que oferecem o serviço estão:
- Instituto de Prevenção do Câncer (IPC): vinculado à rede estadual, com mamografia digital de rastreamento;
- Hospital da Mulher e Hospital César Cals: realizam exames e biópsias durante todo o ano, com reforço nas campanhas do Outubro Rosa;
- Policlínicas estaduais e clínicas credenciadas pela Prefeitura de Fortaleza: como a Omnimagem, que ampliaram a oferta de exames para pacientes da capital;
- Unidades móveis do Sesc Saúde Mulher e ações de ONGs como a Associação Nossa Casa: promovem campanhas periódicas para mulheres a partir dos 40 anos.
Para agendar o exame, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e encaminhamento médico.
Mamografia: um gesto de cuidado
A professora Maria Leite Alves resume o sentimento de muitas mulheres: o exame pode até causar desconforto, mas o benefício é inegável.
“Com o tratamento precoce, a mulher tem mais chance de se curar e viver bem. A mamografia diminui consideravelmente a mortalidade por câncer de mama. Então vale muito a pena passar por esse momentozinho de dor, que nem sempre é presente entre as mulheres”, afirma.
A ginecologista Débora Britto complementa: “Mesmo quando o diagnóstico é de câncer, quando a detecção é precoce o tratamento é menos agressivo e a chance de cura é muito maior. A mamografia salva vidas.”