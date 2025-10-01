Clubes brasileiros apresentam novas camisas em apoio ao Outubro Rosa

Equipes patrocinadas pela Umbro Brasil terão novo modelo de uniforme voltado à campanha de prevenção do câncer de mama / Crédito: Jogada 10

Em apoio à campanha de Outubro Rosa, alguns clubes brasileiros, patrocinados pela Umbro, divulgaram, nesta quarta-feira (1), o lançamento de camisas especiais. Entre eles, estão Athletico Paranaense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport Recife. Assim, essa é uma iniciativa em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), que visa reforçar o compromisso com a prevenção e controle do câncer de mama no Brasil. Nesse sentido, parte do valor arrecadado com as vendas será destinado à FEMAMA. Esta federação, portanto, atua nacionalmente com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e tratamento de qualidade de forma ágil.

“Quando falamos de prevenção do câncer de mama, estamos falando da realização dos exames anuais de rastreamento somados a transformação dos hábitos de cuidados com o nosso corpo, como o cuidado com a alimentação e a prática regular de atividade física. Nossa parceria com a Umbro reforça, a cada ano, a importância que o esporte tem na promoção da saúde como um todo e nos ajuda a levar essa mensagem para lugares onde a informação sobre saúde muitas vezes não chega”, comenta Dra. Maira Caleffi, Mastologista Chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e Presidente Fundadora da FEMAMA. Design característico Os modelos lançados trazem o design característico de cada clube, reinterpretado com a cor símbolo da campanha. As peças carregam elementos visuais de cada time em sua estrutura, além de uma etiqueta interna da FEMAMA, que traz informações sobre a instituição e a importância da data. Mais do que um item de vestuário, as camisas simbolizam apoio à causa, solidariedade e a importância do diagnóstico precoce. Assim, os modelos também carregam grafismos com motivos florais como símbolo de resistência, mostrando a resiliência, persistência e força das mulheres diante das adversidades.