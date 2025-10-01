Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clubes brasileiros apresentam novas camisas em apoio ao Outubro Rosa

Equipes patrocinadas pela Umbro Brasil terão novo modelo de uniforme voltado à campanha de prevenção do câncer de mama
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

Em apoio à campanha de Outubro Rosa, alguns clubes brasileiros, patrocinados pela Umbro, divulgaram, nesta quarta-feira (1), o lançamento de camisas especiais. Entre eles, estão Athletico Paranaense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport Recife. Assim, essa é uma iniciativa em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), que visa reforçar o compromisso com a prevenção e controle do câncer de mama no Brasil.

Nesse sentido, parte do valor arrecadado com as vendas será destinado à FEMAMA. Esta federação, portanto, atua nacionalmente com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e tratamento de qualidade de forma ágil.

“Quando falamos de prevenção do câncer de mama, estamos falando da realização dos exames anuais de rastreamento somados a transformação dos hábitos de cuidados com o nosso corpo, como o cuidado com a alimentação e a prática regular de atividade física. Nossa parceria com a Umbro reforça, a cada ano, a importância que o esporte tem na promoção da saúde como um todo e nos ajuda a levar essa mensagem para lugares onde a informação sobre saúde muitas vezes não chega”, comenta Dra. Maira Caleffi, Mastologista Chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e Presidente Fundadora da FEMAMA.

Design característico

Os modelos lançados trazem o design característico de cada clube, reinterpretado com a cor símbolo da campanha. As peças carregam elementos visuais de cada time em sua estrutura, além de uma etiqueta interna da FEMAMA, que traz informações sobre a instituição e a importância da data.

Mais do que um item de vestuário, as camisas simbolizam apoio à causa, solidariedade e a importância do diagnóstico precoce. Assim, os modelos também carregam grafismos com motivos florais como símbolo de resistência, mostrando a resiliência, persistência e força das mulheres diante das adversidades.

“Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização, e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa. Podendo nos unir por mais um ano com a FEMAMA é um grande orgulho”, diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Por fim, as camisas na versão masculino, feminino e infantil estarão disponíveis a partir do dia (2). Elas estarão nas lojas oficiais dos clubes, no site e aplicativo oficial da Umbro Brasil.

Tags

Santos

