O que é TCC na Psicologia? Entenda a abordagem

Método que integra pensamentos, emoções e comportamentos para promover mudanças práticas e reduzir sofrimento psíquico. Conheça a TCC. / Crédito: Reprodução/Freepik

Setembro Amarelo chama atenção para a importância da saúde mental e uma das abordagens mais estudadas da Psicologia é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Para explicar como funciona esse método, ao O POVO a psicóloga Alessa Bandeira destaca os principais objetivos, as técnicas e os resultados dessa abordagem terapêutica.

O que é a Terapia Cognitivo-Comportamental Segundo a psicóloga, a TCC parte da relação direta entre pensamentos, emoções e comportamentos. “Um pensamento leva a uma emoção e, consequentemente, a um comportamento. Muitas vezes esse processo é inconsciente, mas pode ser ressignificado na terapia”, explica. A abordagem ajuda o paciente a identificar padrões disfuncionais que causam sofrimento e a construir novas formas de agir diante das situações.

Objetivos da TCC O foco principal da TCC é a mudança. Isso envolve autoconhecimento, autonomia e autorreflexão. “Na terapia, trabalhamos o antes, o durante e o depois de um comportamento que trouxe sofrimento, para planejar estratégias mais assertivas”, afirma Alessa. A ideia é ressignificar pensamentos e atitudes, promovendo uma mudança prática na vida do paciente e ampliando a percepção de si.



Para quais casos a TCC é indicada A psicóloga destaca que a TCC é bastante ampla, mas costuma ser especialmente eficaz em alguns transtornos: Autismo e TDAH



Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)



Ansiedade e fobias



Depressão



Transtornos alimentares



Estresse pós-traumático Além disso, também é aplicada em questões cotidianas como autoestima, relacionamentos e rotina. “Ela é coringa, cabe em praticamente todas as demandas”, reforça.



Tempo de duração da terapia Ao contrário do que muitos imaginam, não existe um prazo fixo para o tratamento. Cada pessoa responde de forma diferente. No entanto, a TCC é considerada uma abordagem mais breve em relação a outras linhas. “Por ser mais focada e prática, costuma apresentar retorno mais rápido, mas cada paciente tem seu tempo”, explica Alessa Bandeira. TCC: qual a diferença em relação a outras abordagens? A principal diferença da TCC está na objetividade e na estruturação das sessões. “Na TCC, trabalhamos com planos de intervenção bem definidos com o paciente. É um trabalho em equipe, com estratégias claras e recompensas para estimular comportamentos positivos”, detalha a psicóloga.

