O que é TCC na Psicologia? Entenda a abordagem cognitivo-comportamentalA Terapia Cognitivo-Comportamental alia pensamentos, emoções e comportamentos em um tratamento estruturado, com eficácia comprovada em diversos transtornos
Setembro Amarelo chama atenção para a importância da saúde mental e uma das abordagens mais estudadas da Psicologia é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).
Para explicar como funciona esse método, ao O POVO a psicóloga Alessa Bandeira destaca os principais objetivos, as técnicas e os resultados dessa abordagem terapêutica.
O que é a Terapia Cognitivo-Comportamental
Segundo a psicóloga, a TCC parte da relação direta entre pensamentos, emoções e comportamentos. “Um pensamento leva a uma emoção e, consequentemente, a um comportamento. Muitas vezes esse processo é inconsciente, mas pode ser ressignificado na terapia”, explica.
A abordagem ajuda o paciente a identificar padrões disfuncionais que causam sofrimento e a construir novas formas de agir diante das situações.
Objetivos da TCC
O foco principal da TCC é a mudança. Isso envolve autoconhecimento, autonomia e autorreflexão. “Na terapia, trabalhamos o antes, o durante e o depois de um comportamento que trouxe sofrimento, para planejar estratégias mais assertivas”, afirma Alessa.
A ideia é ressignificar pensamentos e atitudes, promovendo uma mudança prática na vida do paciente e ampliando a percepção de si.
Para quais casos a TCC é indicada
A psicóloga destaca que a TCC é bastante ampla, mas costuma ser especialmente eficaz em alguns transtornos:
- Autismo e TDAH
- Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)
- Ansiedade e fobias
- Depressão
- Transtornos alimentares
- Estresse pós-traumático
Além disso, também é aplicada em questões cotidianas como autoestima, relacionamentos e rotina. “Ela é coringa, cabe em praticamente todas as demandas”, reforça.
Tempo de duração da terapia
Ao contrário do que muitos imaginam, não existe um prazo fixo para o tratamento. Cada pessoa responde de forma diferente.
No entanto, a TCC é considerada uma abordagem mais breve em relação a outras linhas. “Por ser mais focada e prática, costuma apresentar retorno mais rápido, mas cada paciente tem seu tempo”, explica Alessa Bandeira.
TCC: qual a diferença em relação a outras abordagens?
A principal diferença da TCC está na objetividade e na estruturação das sessões. “Na TCC, trabalhamos com planos de intervenção bem definidos com o paciente. É um trabalho em equipe, com estratégias claras e recompensas para estimular comportamentos positivos”, detalha a psicóloga.
Abordagem psicológica TCC: técnicas e ferramentas utilizadas
As sessões de TCC contam com métodos práticos que ajudam o paciente a se perceber e a lidar melhor com os desafios. Entre as técnicas estão:
- Registros de pensamentos disfuncionais
- Diário das emoções
- Reestruturação cognitiva
- Tabela de recompensas
- Técnicas de relaxamento
- Mindfulness e respiração consciente
Alessa explica que também costuma passar “tarefas de casa” para os pacientes darem continuidade ao processo terapêutico fora das sessões.
Para quem tem curiosidade de começar o processo, a psicóloga deixa um incentivo:
“Acolha essa vontade e estude a abordagem. A TCC é muito indicada inclusive em equipes multidisciplinares, pois traz resultados efetivos. Mas o mais importante é lembrar que todas as linhas da psicologia têm o mesmo propósito: promover saúde mental e qualidade de vida”.
Atendimento psicológico: como escolher um profissional qualificado?
Para garantir segurança, é essencial que o psicólogo esteja registrado no Conselho Regional de Psicologia (CRP).
“O paciente pode conferir no site do conselho se o profissional está ativo, além de buscar indicações e questionar a experiência dele na abordagem”, orienta.
A psicóloga reforça que, embora a graduação habilite o profissional a atuar, especializações, cursos e pós-graduações são diferenciais importantes.
Leia mais
Setembro Amarelo: o que você pode fazer
Durante o mês de setembro, e ao longo de todo o ano, pequenas atitudes podem fazer grande diferença:
- Esteja disponível para ouvir alguém que está passando por um momento difícil;
- Compartilhe informações confiáveis sobre saúde mental e prevenção do suicídio;
- Evite julgamentos e ofereça acolhimento;
- Divulgue o número 188, do CVV, e os canais de atendimento psicológico;
- Cuide da sua própria saúde mental e não hesite em procurar ajuda profissional.