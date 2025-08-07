Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira as características da terapia analítico-comportamental

Confira as características da terapia analítico-comportamental

Abordagem terapêutica visa entender a influência do ambiente nos comportamentos do indivíduo
Autor Agnes Faria
Autor
Agnes Faria Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Baseada no behaviorismo radical, teoria do pesquisador Burrhus Frederic Skinner que diz que as condutas humanas são desenvolvidas por meio de reforços, e na análise do comportamento, a terapia analítico-comportamental (TAC) visa entender a relação do indivíduo com o meio que o cerca, isto é, como as atitudes deste podem ser influenciadas pelo ambiente.  

Ademais, segundo a Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi, psicóloga, palestrante e doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano, essa abordagem terapêutica, além de considerar a influência dos eventos recentes na rotina do paciente, também se preocupa em investigar a sua história de vida e o papel dos seus diálogos e interações. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Diferenças entre TAC e TCC 

Apesar de apresentarem aspectos parecidos, há algumas diferenças entre a terapia analítico-comportamental (TAC) e a terapia cognitivo-comportamental (TCC). A Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi cita que a principal delas é o foco do processo terapêutico.  

“A TAC enfatiza a análise do comportamento em seu contexto histórico e ambiental, sem focar os pensamentos como causas diretas. Já a TCC trabalha diretamente com pensamentos e crenças disfuncionais como mediadores do comportamento”, explica. 

Técnicas utilizadas na terapia analítico-comportamental 

Na terapia analítico-comportamental, determinadas técnicas são utilizadas para promover mudanças nos comportamentos do paciente e, consequentemente, melhora na sua saúde mental. São elas:

  • Análise funcional: é a primeira etapa. Consiste na identificação das causas e consequências dos comportamentos problemáticos; 
  • Reforçamento positivo: reforça as condutas desejáveis por meio de recompensas, sejam elas materiais, como um presente, ou sociais, como um elogio; 
  • Modelagem: ensina novos comportamentos por meio de demonstrações do que seria desejável; 
  • Treino de habilidades sociais: esta fase visa ajudar o paciente a desenvolver habilidades de comunicação e interação social;  
  • Exposição: expõe o indivíduo a situações temidas. Esta etapa visa diminuir a ansiedade e os comportamentos evitativos; 
  • Modificação de contingências: altera o ambiente para favorecer comportamentos adaptativos, como organizar um espaço ou modificar a rotina; 
  • Análise de protocolo: registra a frequência das condutas do paciente no dia a dia. Em seguida, por meio do registro, avalia se o tratamento apresentou eficácia.   

Benefícios da abordagem analítico-comportamental 

Por meio da modificação dos comportamentos indesejáveis, a abordagem analítico-comportamental pode oferecer diversos benefícios para a vida do paciente. Alguns deles são:

  • Redução dos sintomas de diferentes transtornos mentais, como depressão, ansiedade, fobias, entre outros; 
  • Melhoria nas relações interpessoais; 
  • Fortalecimento da autoconfiança e da autoestima; 
  • Desenvolvimento de estratégias para lidar com situações desafiadoras e estressantes. 
O tempo de tratamento da terapia analítico-comportamental pode variar, pois depende de condições externas (Imagem: AnnaStills | Shutterstock)

Período de tratamento

O tempo de tratamento com a abordagem analítico-comportamental pode variar de pessoa para pessoa. Isso porque, de acordo com Michele Silveira, psicóloga clínica, logoterapeuta e especialista em transtornos de ansiedade, ele depende de condições externas, como o progresso do paciente e seus objetivos terapêuticos. Além disso, a complexidade dos casos é um dos fatores determinantes. “Transtornos mais graves podem exigir um período mais longo de intervenção”, acrescenta.   

Terapia analítico-comportamental e outros tratamentos 

Assim como outras abordagens terapêuticas, se houver necessidade e dependendo do caso do paciente, a terapia analítico-comportamental também pode ser associada ao uso de medicações. Contudo, isso deve ser analisado em conjunto pelo psicólogo e psiquiatra. Ademais, conforme a Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi, o tratamento também pode ser combinado com outras terapias complementares, como meditação e arteterapia, desde que haja respeito à individualidade. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

bem-estar edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar