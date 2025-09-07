Setembro Amarelo: 7 séries para falar sobre saúde mental

Setembro Amarelo: veja 7 séries que dialogam com a saúde mentalNo mês de setembro, dedicado à prevenção do suicídio, o diálogo sobre traumas também ganha espaço no audiovisual. Confira séries sobre saúde mental
O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, iniciativa de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Falar sobre saúde mental, no entanto, não deve se restringir a consultórios ou datas específicas, deve estar no cotidiano, nos diálogos, e também nas histórias consumidas.
As séries de TV e streaming têm desempenhado um papel importante nesse sentido. Ao abordar temas como ansiedade, depressão, vícios, traumas e transtornos mentais de forma mais aberta, elas contribuem para a quebra de estigmas e ajudam a compreender melhor o sofrimento psíquico.
A seguir, O POVO selecionou sete séries para refletir sobre saúde mental neste Setembro Amarelo. Confira a lista com mais detalhes e saiba onde assistir:
1. Fleabag
Criada, roteirizada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag" acompanha uma jovem londrina sarcástica, autodestrutiva e cheia de culpa, tentando se reconectar com o mundo após uma tragédia pessoal. "Fleabag" quebra a quarta parede, conversa com o espectador, mas também com os próprios sentimentos não resolvidos da protagonista.
A série aborda luto, vazio emocional, sexualidade, solidão e a dificuldade de se permitir ser amada. Com humor ácido e cenas tocantes, é um lembrete que ninguém merece passar por dores sozinho.
Onde assistir: Amazon Prime Video
2. Ted Lasso
À primeira vista, "Ted Lasso" parece apenas uma comédia sobre futebol, e realmente tem muito bom humor. Mas por trás do treinador norte-americano otimista, que vai parar em um time da Inglaterra sem qualquer experiência com o esporte, há um homem que enfrenta dores profundas, ataques de pânico e traumas familiares.
Ao longo da série, a saúde mental dos personagens se torna tema central: o estresse, o medo do fracasso, a masculinidade tóxica e a importância de buscar ajuda profissional. "Ted Lasso" lembra que a positividade não precisa esconder a dor, e que vulnerabilidade é força.
Onde assistir: Apple TV+
3. Crazy Ex-Girlfriend
Misturando comédia, drama e números musicais, essa série norte-americana surpreende por seu conteúdo emocional denso. Rebecca Bunch, a protagonista, larga tudo para recomeçar sua vida atrás de um ex-namorado, o que parece apenas uma comédia romântica vira um estudo profundo sobre transtorno de personalidade borderline.
Rebecca tem crises emocionais intensas, impulsividade e episódios de autossabotagem. Em vez de tratar sua condição com julgamento, a série oferece uma visão empática e educativa, inclusive sobre o papel da medicação e da psicoterapia.
Onde assistir: Apple TV+
4. You’re the Worst
O casal Gretchen e Jimmy protagoniza esta série que começa como uma sátira romântica, mas rapidamente mergulha em questões mais profundas. Gretchen sofre de depressão clínica, e a série a acompanha em suas crises silenciosas, que muitas vezes não têm explicação ou causa aparente.
O roteiro é corajoso ao retratar os impactos da doença não apenas na vida dela, mas nas pessoas ao redor. A trama evita finais mágicos ou soluções rápidas. Em vez disso, mostra que o processo de melhora é contínuo, repleto de recaídas, mas possível com apoio.
Onde assistir: Disney+
5. BoJack Horseman
Pode parecer inusitado que uma animação sobre um cavalo falante aborde temas tão densos, mas "BoJack Horseman" se tornou um dos retratos mais poderosos da saúde mental na cultura pop. O protagonista, um ex-astro de TV decadente, lida com depressão severa, alcoolismo, vícios, traumas familiares e uma sensação constante de inadequação.
Ao longo das temporadas, a série retrata de maneira profunda e dolorosa a autodestruição, o arrependimento e a busca por redenção.
Onde assistir: Netflix
6. This Is Us
"This Is Us" é uma série dramática que acompanha a família Pearson ao longo de décadas. Com uma narrativa entrelaçada entre passado e presente, ela aborda temas como luto, dependência química, transtornos de ansiedade e racismo estrutural.
Randall, um dos filhos, enfrenta desde jovem episódios de pânico, crises de identidade e a pressão de ser “exemplo”. Kevin, seu irmão, recorre ao álcool e enfrenta recaídas. A série mostra que a saúde mental é assunto de todos e que a escuta familiar pode ser um começo de cura.
Onde assistir: Disney+ e Amazon Prime Video
7.Girls
Criada por Lena Dunham, "Girls" acompanha um grupo de amigas na Nova York do século 21, enfrentando dilemas profissionais, relacionamentos conturbados e uma sociedade cada vez mais ansiosa. A protagonista, Hannah, lida com crises de ansiedade e um transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) que a acompanha desde a adolescência.
A série retrata a saúde mental sem romantização: mostra recaídas, a dificuldade de se manter em tratamento e a pressão constante por estabilidade. Ao tratar desses temas de forma realista, "Girls" dá voz a uma geração frequentemente taxada de "dramática", mas que só quer ser ouvida.
Onde assistir: HBO Max
Setembro Amarelo: Falar salva vidas
Se você estiver passando por um momento difícil, o CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito, sigiloso e 24 horas pelo número 188.