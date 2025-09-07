Setembro Amarelo: 7 séries para falar sobre saúde mental

Selecionamos sete séries para refletir sobre saúde mental neste Setembro Amarelo / Crédito: Divulgação/Apple

O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, iniciativa de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Falar sobre saúde mental, no entanto, não deve se restringir a consultórios ou datas específicas, deve estar no cotidiano, nos diálogos, e também nas histórias consumidas. As séries de TV e streaming têm desempenhado um papel importante nesse sentido. Ao abordar temas como ansiedade, depressão, vícios, traumas e transtornos mentais de forma mais aberta, elas contribuem para a quebra de estigmas e ajudam a compreender melhor o sofrimento psíquico.

A seguir, O POVO selecionou sete séries para refletir sobre saúde mental neste Setembro Amarelo. Confira a lista com mais detalhes e saiba onde assistir: 1. Fleabag

Criada, roteirizada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag" acompanha uma jovem londrina sarcástica, autodestrutiva e cheia de culpa, tentando se reconectar com o mundo após uma tragédia pessoal. "Fleabag" quebra a quarta parede, conversa com o espectador, mas também com os próprios sentimentos não resolvidos da protagonista. A série aborda luto, vazio emocional, sexualidade, solidão e a dificuldade de se permitir ser amada. Com humor ácido e cenas tocantes, é um lembrete que ninguém merece passar por dores sozinho. Onde assistir: Amazon Prime Video 2. Ted Lasso À primeira vista, "Ted Lasso" parece apenas uma comédia sobre futebol, e realmente tem muito bom humor. Mas por trás do treinador norte-americano otimista, que vai parar em um time da Inglaterra sem qualquer experiência com o esporte, há um homem que enfrenta dores profundas, ataques de pânico e traumas familiares.

Ao longo da série, a saúde mental dos personagens se torna tema central: o estresse, o medo do fracasso, a masculinidade tóxica e a importância de buscar ajuda profissional. "Ted Lasso" lembra que a positividade não precisa esconder a dor, e que vulnerabilidade é força. Onde assistir: Apple TV+ 3. Crazy Ex-Girlfriend Misturando comédia, drama e números musicais, essa série norte-americana surpreende por seu conteúdo emocional denso. Rebecca Bunch, a protagonista, larga tudo para recomeçar sua vida atrás de um ex-namorado, o que parece apenas uma comédia romântica vira um estudo profundo sobre transtorno de personalidade borderline. Rebecca tem crises emocionais intensas, impulsividade e episódios de autossabotagem. Em vez de tratar sua condição com julgamento, a série oferece uma visão empática e educativa, inclusive sobre o papel da medicação e da psicoterapia.

Onde assistir: Disney+ 5. BoJack Horseman Pode parecer inusitado que uma animação sobre um cavalo falante aborde temas tão densos, mas "BoJack Horseman" se tornou um dos retratos mais poderosos da saúde mental na cultura pop. O protagonista, um ex-astro de TV decadente, lida com depressão severa, alcoolismo, vícios, traumas familiares e uma sensação constante de inadequação. Ao longo das temporadas, a série retrata de maneira profunda e dolorosa a autodestruição, o arrependimento e a busca por redenção. Onde assistir: Netflix 6. This Is Us "This Is Us" é uma série dramática que acompanha a família Pearson ao longo de décadas. Com uma narrativa entrelaçada entre passado e presente, ela aborda temas como luto, dependência química, transtornos de ansiedade e racismo estrutural.