Setembro Amarelo: o que significa a campanha de prevenção ao suicídio?

Imagem de apoio ilustrativo. Caminhada pela Vida na avenida Beira Mar, em Fortaleza, 2024, chama atenção para o Setembro Amarelo; saiba o que significa / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

No Brasil, o mês de setembro é também dedicado à valorização da vida. Desde 2015, o Setembro Amarelo marca a principal campanha de prevenção ao suicídio no País, visando conscientizar a população, combater estigmas sobre doenças mentais e incentivar quem sofre a buscar ajuda. A campanha é organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e vem ganhando cada vez mais visibilidade em escolas, universidades, empresas e espaços públicos.

O amarelo foi escolhida por simbolizar a luz e a vida, um chamado à esperança. Mas, por trás das faixas e laços coloridos, existe uma realidade alarmante que exige atenção contínua: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. No Brasil, são cerca de 14 mil casos por ano, representando uma média de 38 suicídios por dia. Leia mais Qual a diferença entre Janeiro Branco e Setembro Amarelo? Sobre o assunto Qual a diferença entre Janeiro Branco e Setembro Amarelo? Um dos principais objetivos do Setembro Amarelo é estimular o diálogo sobre saúde mental. Em muitos contextos sociais e culturais, falar sobre depressão, ansiedade ou pensamentos suicidas ainda é um tabu. Essa barreira dificulta que as pessoas peçam ajuda, muitas vezes por medo de julgamento ou por não reconhecerem que precisam de apoio. Setembro Amarelo: sinais de alerta e quando buscar ajuda Embora o comportamento suicida possa parecer imprevisível, de acordo com cartilha divulgada no site oficial do Setembro Amarelo, existem sinais de alerta que podem ser percebidos por pessoas próximas:

Mudanças bruscas de comportamento;

Isolamento;

Perda de interesse em atividades antes prazerosas;

Alterações no sono e no apetite;

Falas como “queria desaparecer” ou “não aguento mais” podem indicar sofrimento profundo. Nestes casos, é fundamental incentivar a busca por ajuda profissional, como psicólogos e psiquiatras. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento gratuito em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), postos de saúde e hospitais públicos. Além disso, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio emocional por telefone (número 188) ou pelo site, funcionando 24 horas por dia, de forma sigilosa e gratuita.

Setembro Amarelo: prevenção é responsabilidade de todos Embora a atuação profissional seja fundamental, a prevenção do suicídio é uma responsabilidade coletiva. Isso inclui o papel de escolas, famílias, amigos, empresas e da sociedade em geral na criação de ambientes mais acolhedores, abertos ao diálogo e livres de preconceito. Na escola, por exemplo, educadores podem ser treinados para identificar sinais de sofrimento emocional em estudantes.