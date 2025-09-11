Setembro Azul: o que é e o significado da cor em prol dos surdos

Setembro Azul visa ressignificar a cor ao trazer visibilidade para a comunidade surda no Brasil / Crédito: Reprodução/Freepik

Mais conhecido pelo Setembro Amarelo, o nono mês do ano também é parte de uma campanha nacional em prol de visibilidade para a comunidade surda brasileira. Intitulada de Setembro Azul, a movimentação visa desmistificar a experiência de ser uma pessoa surda no Brasil e celebrar os marcos alcançados.

A seguir, saiba mais sobre o Setembro Azul, além de entender o significado da cor e a escolha do mês. Como surgiu a ideia do Setembro Azul? O mês de setembro foi escolhido por conter datas históricas de conquistas da comunidade surda. A maioria dessas conquistas é no âmbito da educação, visando garantir um ensino de qualidade para crianças e jovens surdos diantes dos desafios na rede regular de ensino. Um dos marcos negativos que ocorreu em setembro foi o Congresso de Milão, realizado nos dias 6 e 11 de setembro, no qual foi proibido o uso das Línguas de Sinais na Educação dos Surdos. No Brasil, comemoram-se três datas simbólicas em homenagem à Comunidade Surda.

A primeira é no dia 26 de setembro, que celebra o Dia Nacional do Surdo, instituído pela lei nº 11.796 de outubro de 2008. A data também é relativa à inauguração da primeira escola de surdos no País pelo professor francês surdo Eduardo Huet, no Rio de Janeiro. Já no dia 30 de setembro, ocorre o Dia Internacional do Surdo e o Dia do Tradutor Profissional. Nenhuma delas é feriado, mas as datas funcionam como forma de trazer visibilidade para a comunidade e para a profissão, respectivamente.

Setembro Azul: qual o significado da cor? Para a comunidade surda, existe um significado histórico da cor azul associada à diferentes tipos de deficiência. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas separavam qualquer pessoa com deficiência para serem marcadas com uma faixa de cor azul fixada no braço. Posteriormente, essas pessoas eram selecionadas para serem mortas. Assim, o movimento visa ressignificar essa cor que outrora representou um ato de exclusão e genocídio como um lembrete do potencial de pessoas surdas que estão vivas e lutando pelos seus direitos na sociedade.