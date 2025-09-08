Anvisa faz alerta sobre tadalafila: entenda os riscos

Anvisa alerta sobre uso de tadalafila; saiba o que é, riscos e cuidadosO uso irregular da substância pode causar efeitos graves, como infarto, AVC e perda de audição ou visão; entenda
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta na sexta, 5, sobre o uso de tadalafila fora das indicações médicas e em produtos não autorizados.
Outras substâncias, como sildenafila, vardenafila, udenafila e lodenafila, também foram mencionadas.
A tadalafila é uma das substâncias encontradas em medicamentos da classe dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Eles relaxam os vasos sanguíneos para aumentar seu fluxo.
A substância é indicada para tratar disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ou manter uma ereção para uma relação sexual, principalmente em homens adultos.
Tadalafila: como tem sido usada irregularmente?
Além da tadalafila, as substâncias inibidoras da fosfodiesterase tipo 5 têm sido comumente usadas sem supervisão médica e recreativamente no Brasil.
São muito usadas para motivação estética em academias, sendo disseminadas, principalmente, em redes sociais, segundo a Anvisa.
Além de não ter comprovação de eficácia ou segurança, não há aprovação da Anvisa para o uso de medicamentos com essas composições na melhora de rendimento em atividades físicas, ganho de massa muscular ou aumento de força.
Não só para o uso estético, têm sido usadas para a melhora da performance sexual. Mesmo tendo essa finalidade, elas apresentam riscos para quem consome de forma irregular, por aumentar o risco de dose incorreta.
Ainda tem os casos de combinação com outros medicamentos, como anti-hipertensivos ou outras substâncias ilícitas. O risco alertado pela Anvisa também está em gomas ou suplementos, por exemplo, que contêm as substâncias e são vendidos irregularmente.
Tadalafila: quais são os riscos?
Quando usada fora das indicações aprovadas em bulas médicas, a tadalafila pode expor o usuário a riscos clínicos e psicológicos graves; confira:
- Eventos cardiovasculares graves: infarto, morte súbita cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC), dor no peito, palpitações e batimento cardíaco acelerado (taquicardia);
- Perda ou diminuição da visão ou audição, com zumbido nos ouvidos e tontura;
- Diminuição da pressão sanguínea (hipotensão): os medicamentos que contém a substância são contraindicados para quem toma medicamentos para hipertensão;
- Aumento da pressão sanguínea (hipertensão): o uso da substância pode causar esse efeito, além de desmaios;
- Ereção dolorosa e prolongada, com mais de quatro horas de duração;
- Desenvolvimento de dependência psicológica: quando usada repetidamente para desempenho sexual ou físico. A substância não causa dependência química, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia.
Sintomas como dor de cabeça, vermelhidão facial, congestão nasal, tontura e indisposição estomacal também são reações comuns.
Tadalafila: Cuidados recomendados pela Anvisa
Em nota, a Anvisa recomendou cuidados sobre medicamentos que contêm substâncias como a tadalafila; confira:
Para profissionais da saúde
- Avaliação clínica completa, realizada antes da prescrição destes medicamentos, principalmente em pacientes com risco cardiovascular ou em uso de nitratos;
- Orientação aos pacientes sobre os riscos da automedicação, do uso recreativo e do uso fora das indicações aprovadas na bula dos medicamentos autorizados pela Anvisa;
- Monitoramento de pacientes de risco em relação a interações medicamentosas e eventos adversos graves que os pacientes possam apresentar como hipotensão, eventos cardiovasculares, ereção prolongada e diminuição ou perda repentina da visão ou audição. Caso aconteça, devem ser notificados no VigiMed;
- Denúncia, por meio do sistema Notivisa, de produtos e formulações irregulares, além de empresas não autorizadas e licenciadas pela Anvisa. Da mesma forma com notícias e mídias sociais que promovem o uso destas substâncias no país para variados fins.
Para a população
Usar somente medicamentos registrados para as indicações constantes na bula e produzidos por empresas devidamente autorizadas e licenciadas pela Anvisa. Verifique no Portal da Anvisa;
Sempre buscar orientação profissional de saúde antes de iniciar o uso destes medicamentos. Certifique-se de informar sobre condições clínicas e outros medicamentos em uso durante a avaliação clínica individual;
Ao experimentar sintomas, como hipotensão, eventos cardiovasculares, ereção prolongada, diminuição ou perda repentina da visão ou audição, tontura forte, desmaio ou outros graves durante o uso destes medicamentos, buscar o atendimento de um profissional de saúde imediatamente;
Não utilizar preparações manipuladas sem prescrição.
Todas as substâncias mencionadas, além da tadalafila, são aprovadas como medicamentos de venda sob prescrição médica e não podem constar da lista de composição de produtos enquadrados em outras categorias de produtos, como os suplementos alimentares.