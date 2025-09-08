Anvisa faz alerta sobre tadalafila: entenda os riscos

A tadalafila tem sido comumente usada sem supervisão médica e recreativamente no Brasil; saiba mais / Crédito: Reprodução/Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta na sexta, 5, sobre o uso de tadalafila fora das indicações médicas e em produtos não autorizados. Outras substâncias, como sildenafila, vardenafila, udenafila e lodenafila, também foram mencionadas.

A tadalafila é uma das substâncias encontradas em medicamentos da classe dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Eles relaxam os vasos sanguíneos para aumentar seu fluxo. A substância é indicada para tratar disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ou manter uma ereção para uma relação sexual, principalmente em homens adultos.

Tadalafila: como tem sido usada irregularmente? Além da tadalafila, as substâncias inibidoras da fosfodiesterase tipo 5 têm sido comumente usadas sem supervisão médica e recreativamente no Brasil. São muito usadas para motivação estética em academias, sendo disseminadas, principalmente, em redes sociais, segundo a Anvisa.

Além de não ter comprovação de eficácia ou segurança, não há aprovação da Anvisa para o uso de medicamentos com essas composições na melhora de rendimento em atividades físicas, ganho de massa muscular ou aumento de força. Não só para o uso estético, têm sido usadas para a melhora da performance sexual. Mesmo tendo essa finalidade, elas apresentam riscos para quem consome de forma irregular, por aumentar o risco de dose incorreta. Ainda tem os casos de combinação com outros medicamentos, como anti-hipertensivos ou outras substâncias ilícitas. O risco alertado pela Anvisa também está em gomas ou suplementos, por exemplo, que contêm as substâncias e são vendidos irregularmente.



Tadalafila: Cuidados recomendados pela Anvisa Em nota, a Anvisa recomendou cuidados sobre medicamentos que contêm substâncias como a tadalafila; confira: Para profissionais da saúde Avaliação clínica completa, realizada antes da prescrição destes medicamentos, principalmente em pacientes com risco cardiovascular ou em uso de nitratos;

Orientação aos pacientes sobre os riscos da automedicação, do uso recreativo e do uso fora das indicações aprovadas na bula dos medicamentos autorizados pela Anvisa;

Monitoramento de pacientes de risco em relação a interações medicamentosas e eventos adversos graves que os pacientes possam apresentar como hipotensão, eventos cardiovasculares, ereção prolongada e diminuição ou perda repentina da visão ou audição. Caso aconteça, devem ser notificados no VigiMed;

Denúncia, por meio do sistema Notivisa, de produtos e formulações irregulares, além de empresas não autorizadas e licenciadas pela Anvisa. Da mesma forma com notícias e mídias sociais que promovem o uso destas substâncias no país para variados fins. Para a população Usar somente medicamentos registrados para as indicações constantes na bula e produzidos por empresas devidamente autorizadas e licenciadas pela Anvisa. Verifique no Portal da Anvisa;

Sempre buscar orientação profissional de saúde antes de iniciar o uso destes medicamentos. Certifique-se de informar sobre condições clínicas e outros medicamentos em uso durante a avaliação clínica individual;