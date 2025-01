Qual a diferença entre Janeiro Branco e Setembro Amarelo?

Embora o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo sejam campanhas com grandes propósitos, não possuem conexão direta, apesar de uma parecer relacionada à outra. Essas campanhas se diferenciam em seus focos e objetivos específicos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Janeiro Branco, criado em 2014, tem como propósito chamar a atenção para a saúde mental como uma necessidade essencial. Já o Setembro Amarelo foi instituído no ano seguinte, em 2015, com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção do suicídio.