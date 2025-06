Saiba quando o adolescente precisa de apoio para a saúde mental

A adolescência é uma etapa natural do desenvolvimento humano que envolve grandes transformações no corpo, nos hormônios e nas emoções. Essas mudanças costumam refletir no comportamento, fazendo com que o adolescente apresente atitudes diferentes, como oscilações de humor, maior necessidade de privacidade ou questionamentos sobre si e o mundo ao redor.

Sinais de alerta

De acordo com o médico expert em saúde mental e pós-graduado em TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TEA (Transtorno do Espectro Autista) e cannabis, Dr. Iago Fernandes, é natural que adolescentes enfrentem momentos de instabilidade emocional, mas é essencial observar a intensidade e a duração desses comportamentos.

“Mudanças abruptas no humor, isolamento de amigos e familiares, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, alterações no sono, na alimentação ou comportamentos autodestrutivos são sinais de que algo mais sério pode estar acontecendo”, alerta.

É importante procurar ajuda profissional ao perceber que o sofrimento está impactando a rotina (Imagem: VH-studio | Shutterstock)

Quando procurar ajuda profissional

Para o Dr. Iago Fernandes, um dos maiores desafios das famílias é diferenciar o que faz parte do desenvolvimento normal do adolescente do que pode sinalizar um transtorno mental. “Escutar sem julgamentos, acolher os sentimentos do adolescente e procurar ajuda profissional ao perceber que o sofrimento está impactando a rotina ou o convívio social é fundamental”, orienta.