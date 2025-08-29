Ganho muscular com dieta vegana é o mesmo que com onívora

A escolha da dieta vai além da fisiologia muscular e envolve fatores de satisfação e prazer, cruciais para a adesão a longo prazo a um plano alimentar e de treino, explica nutricionista do Einstein / Crédito: Freepik

Engana-se quem ainda pensa que apenas alimentos ricos em proteína animal garantem um corpo musculoso. A ciência tem demonstrado, cada vez mais, que dietas veganas (que excluem produtos de origem animal) podem ser tão completas para promover força e ganho muscular quanto aquelas que seguem o modelo onívoro, ou seja, que contempla alimentos de origem vegetal e animal.

Um estudo publicado recentemente na revista científica Medicine & Science in Sports & Exercise se soma a esse corpo de evidências.

Os autores afirmam que essa crença em favor da proteína animal tem base em pesquisas antigas, que observavam maior estímulo à síntese de proteína muscular logo após refeições com carne, ovos ou laticínios. Só que essas medições pontuais não refletem o impacto de uma alimentação balanceada ao longo do tempo.

Na nova pesquisa, cientistas da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, avaliaram se a origem da proteína (vegetal ou animal), a forma de ingestão ao longo do dia e um consumo diário moderado, mas adequado, teriam influência no ganho de massa e força.

Participaram do estudo 40 homens e mulheres saudáveis, fisicamente ativos e com idades entre 25 e 40 anos.

Antes do início do ensaio clínico, todos seguiram uma dieta de sete dias para padronizar o estado nutricional. Depois, foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um seguiu uma dieta vegana e o outro, uma onívora.

No grupo onívoro, cerca de 70% da proteína vinha de fontes animais — como carne bovina, suína, frango, laticínios e ovos. No vegano, as refeições foram planejadas para equilibrar o teor de aminoácidos, garantindo a ingestão de proteínas completas.