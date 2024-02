5 documentários sobre veganismo para assistir na Netflix

É possível assistir a diversos documentários sobre veganismo na Netflix (Imagem: Daniel Avram | Shutterstock) - Portal EdiCase

O veganismo é um estilo de vida que busca excluir o uso de produtos de origem animal em todas as áreas da vida, seja na alimentação, vestuário, cosméticos ou qualquer outro aspecto do cotidiano. A filosofia por trás do veganismo baseia-se na ética animal, na preocupação com o meio ambiente e na promoção da saúde. Nesse sentido, os documentários desempenham um papel significativo na disseminação de informações sobre o veganismo e na conscientização sobre sua importância. Isso porque eles oferecem ideias profundas sobre as implicações éticas, ambientais e de saúde associadas ao consumo de produtos de origem animal. Além disso, essas produções cinematográficas apresentam entrevistas com especialistas, evidências científicas e imagens impactantes que ajudam a ilustrar os impactos negativos da indústria pecuária no meio ambiente e na saúde humana. Por isso, confira, a seguir, 5 documentários sobre o veganismo que você precisa assistir e compartilhar!

1. Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos (2023) ‘Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos’ explora o impacto da agricultura industrial (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Dirigido por Stephanie Soechtig, o documentário explora os impactos da agricultura industrial e dos sistemas alimentares modernos na saúde humana e no meio ambiente. Na trama, são destacados casos reais e entrevistas com especialistas, que buscam conscientizar o público sobre os riscos associados à produção e ao consumo de alimentos contaminados, incentivando uma abordagem mais sustentável e saudável para a alimentação. 2. Solo Fértil (2020) ‘Solo Fértil’ explica sobre a importância da segurança do solo para a alimentação (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Estrelado por Woody Harrelson, “Solo Fértil” é um documentário que examina a importância do solo para a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. Na obra, um grupo revolucionário de ativistas, cientistas, agricultores e políticos se unem em um movimento global chamado “Agricultura Regenerativa”, cujo objetivo é comprovar que o solo da Terra pode ser fundamental para combater as mudanças climáticas e preservar o planeta. 3. Dieta de gladiadores (2018) ‘Dieta de gladiadores’ desmistifica mitos sobre o estilo de vida vegano (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Estrelado por Arnold Schwarzenegger, Lewis Hamilton e o vegano Patrick Baboumian, o documentário desmistifica a ideia de que veganos não podem praticar atividade física, pois não consomem proteína o suficiente. Além disso, a obra esclarece outros mitos sobre o veganismo, tudo isso enquanto acompanha o lutador de UFC James Wilks, vencedor do The Ultimate Fighter (UFC), viajando pelo mundo buscando a melhor dieta para o desempenho esportivo.

4. Que Raio de Saúde (2017) ‘Que Raio de Saúde’ aborda como grandes empresas tentam lucrar com alimentos nocivos à saúde (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Dirigido e roteirizado pelo cineasta Kip Andersen, esse documentário mergulha na associação de grandes empresas alimentícias com organizações para lucrar em cima de alimentos comprovadamente nocivos. No longa, o cineasta expõe como essas corporações tentam instalar esse tipo de comida na vida da população civil sem que estes se deem conta do que estão ingerindo. 5. Cowspiracy (2014) ‘Cowspiracy’ fala sobre a influência da indústria pecuária no meio ambiente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)