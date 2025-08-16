Fórmula do sono saudável não está nas 8 horas, aponta estudo Manter padrões irregulares de sono pode ser mais prejudicial à saúde do que dormir pouco. Saiba como ter horários consistentes para dormir e acordar pode diminuir risco de Doença de Parkinson e depressão 07:01 | 16/08/2025 Autor DW DW Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Entre as descobertas do novo estudo está a de que dormir regularmente após às 00h30 aumenta o risco de cirrose hepática em 2,57 vezes. / Crédito: Reprodução/Freepik

"Oito horas diárias de sono": um mantra repetido por décadas e que agora é colocado em xeque. Desafiando crenças arraigadas sobre o descanso, novas pesquisas sugerem que a qualidade do sono, e não a quantidade de horas dormidas, pode desempenhar um papel mais importante na saúde. A descoberta vem de um amplo estudo internacional publicado na revista científica Health Data Science, no qual cientistas da Universidade de Pequim e da Universidade Médica do Exército Chinês monitoraram os padrões de sono de 88.461 adultos por quase sete anos usando sofisticados sensores acoplados ao corpo dos participantes.

Regularidade, a chave para um sono saudável A análise, que contou com dados do repositório de pesquisa Biobank do Reino Unido, examinou seis elementos-chave do sono (duração, início, ritmo, intensidade, eficiência e despertares noturnos), concluiu que, embora a duração adequada do sono continue sendo vital para a nossa saúde, a regularidade do sono – manter horários consistentes para dormir e acordar – tem um impacto mais decisivo na saúde do que as horas gastas para dormir. Essa revelação sugere que ritmos previsíveis podem ser muito mais benéficos para o bem-estar do que a ciência havia considerado até então. O estudo identificou ainda uma relação clara entre padrões de sono irregulares e um risco maior de desenvolver até 172 doenças. Curiosamente, ritmos irregulares de sono/vigília foram associados a quase metade dessas doenças, triplicando o número de condições relacionadas à duração do sono ou ao horário exato em que os participantes foram para a cama, conforme relatado pela plataforma online Science Alert.