'Sleepmaxxing', a perigosa busca pelo sono perfeito viraliza na internet

Práticas como tapar a boca com fita adesiva e se balançar pendurado pelo pescoço são exemplos de uma tendência viral nas redes sociais, que promove rotinas extremas na hora de dormir para conseguir um sono perfeito, apesar das poucas evidências médicas e de possíveis riscos para a segurança. Em plataformas como TikTok e X, influenciadores impulsionam uma obsessão crescente pelo bem-estar, popularmente conhecida como "sleepmaxxing", um termo que se refere a atividades e produtos voltados para melhorar qualidade do sono.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O 'boom' desta tendência, que gera dezenas de milhões de publicações, ressalta o poder das redes sociais para legitimar práticas de saúde não comprovadas, especialmente quando as plataformas tecnológicas reduzem a moderação do conteúdo. Uma suposta cura para a insônia consiste em se pendurar pelo pescoço com cordas ou cintos e se balançar no ar. "Aqueles que o testaram afirmam que seus problemas de sono melhoraram significativamente", garante um vídeo no X, que teve mais de 11 milhões de visualizações. No entanto, especialistas soaram o alerta sobre esta prática extrema depois que veículos da mídia estatal na China atribuíram a ela pelo menos uma morte por enforcamento no ano passado.

- "Normalizar o absurdo" - Estas técnicas de "sleepmaxxing" são "ridículas, potencialmente nocivas e carecem de evidência", declarou à AFP Timothy Caulfield, um especialista em desinformação da Universidade de Alberta, no Canadá. "Este é um bom exemplo de como as redes sociais podem normalizar o absurdo", ressaltou.

Outra prática popular é tapar a boca com fita adesiva para dormir, promovida como uma forma de fomentar a respiração nasal. Os influenciadores afirmam que ela oferece amplos benefícios, de um sono melhor à melhor saúde bucal, até a redução dos roncos. Mas um informe da Universidade George Washington concluiu que a maioria destas afirmações não estavam apoiadas em pesquisas médicas.

Os especialistas também advertiram que a prática poderia ser perigosa, especialmente para quem sofre de apneia do sono, uma afecção que interrompe a respiração durante o sono. - "Prejudicial" - Os influenciadores que buscam dormir melhor também promovem o uso de óculos de sol com lentes azuis ou vermelhas, dormir com mantas pesadas e comer dois kiwis momentos antes de se deitar.