Esteatose hepática: 6 dicas para prevenir a gordura no fígado

O fígado é um órgão vital localizado no lado direito do abdômen, responsável por desempenhar mais de 500 funções essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Com uma coloração marrom-avermelhada, ele desempenha um papel fundamental na metabolização dos nutrientes, na produção de bile, na desintoxicação de substâncias nocivas, na síntese de proteínas e na armazenagem de vitaminas e minerais.

A médica nutróloga, Dra. Letícia Lucas, explica que o fígado é notável por sua capacidade de regeneração. Mesmo quando danificado, tem a capacidade de se recuperar e restaurar sua função. No entanto, condições como a esteatose hepática podem comprometer seu desempenho e levar a complicações graves, como hepatite gordurosa, cirrose hepática e até mesmo câncer.

O que é esteatose hepática?

A esteatose hepática, também conhecida como doença hepática gordurosa, é uma condição na qual ocorre o acúmulo excessivo de gordura nos hepatócitos, as células do fígado. Esse acúmulo constante e prolongado pode levar à inflamação, resultando em quadros graves.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tipos da doença

Existem duas classificações diferentes da esteatose hepática, cada uma com sintomas distintos: a esteatose alcoólica e a esteatose não alcoólica.

Esteatose hepática alcoólica

É causada pelo consumo excessivo de álcool, seja de forma regular ou esporádica. O álcool sobrecarrega o fígado, levando ao acúmulo de gordura e possíveis danos hepáticos.

Esteatose hepática não alcoólica

Nesse tipo, o acúmulo de gordura no fígado ocorre devido a hábitos e estilos de vida inadequados. Fatores como sobrepeso, obesidade, sedentarismo, diabetes, má alimentação, colesterol alto, pressão alta, uso de certos medicamentos e inflamações crônicas no fígado podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição.

Principais sintomas de fígado gorduroso

Nos estágios iniciais, a esteatose hepática geralmente não apresenta sintomas específicos. Todavia, à medida que a condição progride, podem surgir alguns sinais, tais como:

Dor abdominal;

Cansaço e fraqueza;

Perda de apetite;

Aumento do fígado.

Nos estágios mais avançados, quando há inflamação e fibrose, os sintomas podem incluir:

Ascite (acúmulo anormal de líquido no abdômen);

Encefalopatia (alterações no funcionamento do cérebro) e confusão mental;

Hemorragias;

Icterícia (pele e olhos amarelados).

“É fundamental que, se os sintomas persistirem ou se tornarem preocupantes, você consulte um médico. Um profissional de saúde qualificado será capaz de avaliar sua condição de forma adequada, fornecer um diagnóstico preciso e recomendar o tratamento apropriado. Não ignore os sinais do seu corpo e não hesite em buscar ajuda médica quando necessário. O cuidado médico é essencial para garantir sua saúde e bem-estar,” conscientiza a Dra. Letícia Lucas.

Realizando o diagnóstico

O diagnóstico da esteatose hepática pode ser feito através de exames de rotina, análises laboratoriais e exames de imagem. Ademais, é importante analisar o histórico do paciente, bem como realizar um exame físico minucioso. Os níveis das enzimas hepáticas são verificados por meio de exames de sangue, enquanto a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância magnética podem auxiliar na avaliação do fígado.

Perigos na evolução da doença

Em geral, as pessoas encontram a gordura no fígado e pensam que é somente isso, mas não é bem assim. Em um quinto dos casos, ela evolui para a esteatohepatite, que já apresenta lesões e inflamação do órgão, e em 20% destes casos pode evoluir para uma fibrose ou cirrose hepática.

Em alguns casos, a confirmação do diagnóstico pode exigir uma biópsia do fígado. Destaca-se que a elastografia transitória é um método não invasivo e indolor, semelhante à ultrassonografia, que mede a elasticidade do tecido hepático e a quantidade de gordura acumulada no fígado, sendo um importante recurso diagnóstico.

Dicas de prevenção e tratamento

Não existe um tratamento fácil, porém a boa notícia é que a esteatose hepática pode ser prevenida e tratada com mudanças no estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis. Aqui estão algumas dicas fundamentais:

1. Mantenha um peso saudável

O excesso de peso é uma das principais causas da esteatose hepática não alcoólica, sendo responsável por 60% dos casos de gordura no fígado. Portanto, é fundamental manter um peso adequado através de uma alimentação balanceada e da prática regular de exercícios físicos.