Vacinação contra a gripe: campanha começa nesta terça-feira, 1º, em Fortaleza

Postos de saúde registram movimentação tranquila no primeiro dia de vacinação contra a gripe em Fortaleza

A campanha nacional de vacinação contra influenza iniciou nesta terça-feira, 1º, em Fortaleza. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu cerca de 62 mil doses do imunizante. A meta é vacinar 90% das pessoas do grupo prioritário, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. Os atendimentos ocorrem de segunda à sexta-feira, das 7h30min às 18h30min, em todos os 134 postos de saúde da Capital. Aos sábados, domingos e feriados, a imunização será realizada das 8h30min às 16h30min, nos postos Geraldo Madeira Sobrinho – Pio XII, no bairro São João do Tauape, e Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz.

Entre janeiro e março deste ano, foram contabilizados 23.157 atendimentos a usuários com sintomas de síndrome gripal nos postos de saúde do Município, de acordo com a SMS. Em 2024, foram aplicadas 800.598 doses da vacina contra a influenza em Fortaleza. Desse total, 514.501 contemplou os grupos prioritários, atingindo 37,13% do público-alvo. Segundo Reginaldo Alves, ao bater a meta de imunização dos grupos prioritários proposta pelas campanhas, a expectativa é que haja uma redução das taxas de mutação do vírus. “A imunização só funciona quando eu tenho um grupo todo que esteja imunizado. Se grande parte das pessoas não se vacina, elas são laboratórios de mutação de vírus e elas estão colocando em risco a vida de pessoas que, inclusive, já foram vacinadas. A vacinação não é um ato individual, é um ato de proteção coletivo”, destaca.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório. Entre os principais sintomas estão: febre, cefaleia, dores musculares (mialgia), tosse, dor de garganta e fadiga. A transmissão ocorre, principalmente, por meio do contato com partículas eliminadas por pessoas infectadas ao falar, tossir ou espirrar, além do contato com objetos contaminados por secreções. A principal medida de prevenção ao vírus é a vacinação. O imunizante protege contra três cepas (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) e pode ser aplicado concomitante a outras vacinas. A aplicação é contraindicada para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de alergia grave após doses anteriores.

Reginaldo Alves explica ainda que, após a vacinação, há um período de 12 a 14 dias chamado de janela imunológica, tempo necessário para que o imunizante comece a fazer efeito no organismo. “A vacina vai sensibilizar o seu sistema imunológico, então vai precisar ainda de 12 a 14 dias para que você tenha anticorpos (...) Todo ano é um vírus diferente, ele sofre uma mutação genética, por isso é que a gente tem que atualizar a vacina anualmente”, ressalta. Confira se você faz parte do grupo prioritário da vacinação contra a gripe: Para garantir a imunização, é necessário comparecer ao posto de saúde com documento oficial com foto, além de comprovação que demonstre fazer parte do grupo prioritário, caso necessário.