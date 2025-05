Parkinson: 3 tratamentos que fornecem mais qualidade de vida

Os casos de Parkinson no Brasil devem duplicar nas próximas décadas, passando de cerca de 500 mil atualmente para 1,2 milhão em 2060, de acordo com um estudo brasileiro, publicado em abril no The Lancet Regional Health . Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e de outras instituições fizeram a estimativa a partir de dados de quase 10 mil pessoas em todas as regiões do país.

No entanto, após cerca de sete ou oito anos, dependendo de cada indivíduo, começam a aparecer limitações funcionais. “Pode haver grande impacto na qualidade de vida e, muitas vezes, a pessoa ainda é ativa, precisa trabalhar, por exemplo. Nessa etapa, se discute a terapia avançada”, explica o neurologista Rubens Cury, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Eles são ligados a uma espécie de marcapasso implantado no tórax do paciente. Esse dispositivo emite uma descarga elétrica que modula o núcleo de células doentes, regulando os sinais que produzem os sintomas.

Esta técnica cirúrgica existe há cerca de 20 anos e tem grande eficácia no controle da lentidão e dos tremores. O procedimento envolve a implantação de dois eletrodos em regiões específicas do cérebro, um de cada lado.

Além da eficácia, uma das vantagens da técnica é a possibilidade de regular a intensidade conforme os sintomas — à medida que a doença progride, é possível ajustar as descargas. Por outro lado, por se tratar de um procedimento cirúrgico, pode ser contraindicado para algumas pessoas, como aquelas muito idosas ou com complicações clínicas.

Ao contrário do DBS, esse procedimento é menos invasivo. O paciente é colocado em uma máquina de ressonância magnética usando uma espécie de capacete (para isso, é necessário raspar todo o cabelo). Com a ajuda de exames de imagem, planeja-se a intervenção no local exato em que as células estão alteradas.



Durante o procedimento, ondas de ultrassom são aplicadas num ponto específico do cérebro, o tálamo, responsável pelos tremores. O objetivo é causar uma lesão térmica minúscula, de 4 milímetros, que elimina o “curto-circuito” causador do tremor. Todo esse processo dura cerca de três horas e é feito com o paciente acordado, sem anestesia geral. A alta ocorre no mesmo dia.



A terapia é unilateral, ou seja, se o indivíduo tiver tremores dos dois lados do corpo, poderá realizar uma sessão adicional no lado oposto, depois de pelo menos nove meses.



No entanto, a técnica não é uma cura para a doença, nem elimina sintomas como rigidez e lentidão.

Embora a longo prazo a maioria continue com tremores controlados, eles podem voltar. “Depende da progressão da doença e da pessoa. Também podem não melhorar tanto quanto o paciente gostaria. Pode ser que tenha que repetir ou fazer outros tratamentos”, observa Cury.



Além disso, devido à inflamação no local da lesão, a pessoa pode apresentar dificuldades de equilíbrio. Também pode haver dor, náusea, formigamento, alteração da fala e fraqueza. Na grande maioria dos casos, os efeitos colaterais são toleráveis e passageiros.

3. Terapia de infusão dopaminérgica



Este tratamento nada mais é do que a infusão do remédio já existente por meio de uma bombinha subcutânea que libera as doses constantemente. Vem sendo apontado como uma saída para indivíduos que apresentam flutuações de sintomas, alternando períodos chamados de on e off.



“O remédio oral faz efeito, mas depois cai. Esses pacientes podem se beneficiar dessa terapia contínua”, explica o neurologista. Embora tenha sido liberada nos Estados Unidos em 2024, ainda não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). (Por Gabriela Cupani, da Agência Einstein)