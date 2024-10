Parkinson: como identificar sintomas e buscar diagnóstico da doença

Doença de Parkinson: saiba quais os principais sintomas e tratamento da condição Crédito: Freepik

A prevalência da doença de Parkinson, um distúrbio neurológico que afeta o movimento, dobrou nos últimos 25 anos, segundo avaliação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2019, estimativas globais mostraram mais de 8,5 milhões de indivíduos com Parkinson. No Brasil, dados do perfil epidemiológico publicados pelo Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences indicaram o registro de 4.399 internações por Doença de Parkinson entre 2019 e 2023. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em relação ao gênero, o sexo masculino foi o mais acometido no País, somando 2.646 internações (60,15%). Já as mulheres, registraram 1.753 internações (39,85%).

Saiba o que é a doença de Parkinson e como identificar os sintomas da condição. Parkinson: por que 11 de abril é o dia mundial da doença? ENTENDA Doença de Parkinson: origem A doença de Parkinson é uma condição neurológica degenerativa, caracterizada por sintomas motores, entre eles o tremor e a rigidez.

O distúrbio recebeu o seu nome em homenagem ao médico britânico James Parkinson, criador de um ensaio que estabeleceu a doença como uma condição médica reconhecida em 1817. Dados do artigo “200 anos da doença de Parkinson: o que aprendemos com James Parkinson?” (“200 Years of Parkinson’s disease: what have we learnt from James Parkinson?”, em inglês), apontam que, apesar de ter descrito apenas seis indivíduos, Parkinson foi o responsável por reconhecer as características diagnósticas da condição. “A compreensão dos tremores na época era limitada, cruzando-se com outras condições, como convulsões. Parkinson denominou essa síndrome de 'Paralisia Tremulante' ou 'Paralisia Agitante'”, explica o artigo.

Doença de Parkinson: sintomas Atualmente, estabelece-se que os sintomas da condição se iniciam muito antes do surgimento dos sinais motores (sintomas pré-motores). É o que descreve a neurologista Amanda Braga, especialista em doenças neurodegenerativas. “Alguns exemplos desses sintomas são anosmia ou hiposmia (que é a dificuldade de sentir cheiro das coisas), constipação, sintomas depressivos e ansiosos”, explica. A profissional relata que o diagnóstico “dificilmente é realizado durante essa fase”, pois os critérios da doença incluem sintomas motores. “Além disso, os pacientes dificilmente percebem que algo está errado com o corpo”, completa.

Sintomas motores Quando os sintomas motores são identificados, eles normalmente incluem lentidão dos movimentos, tremor e rigidez. “Normalmente o paciente procura ajuda quando um desses sintomas está presente, porém a doença se inicia muito antes do surgimento desses sintomas”, diz Amanda. Doença de Parkinson: diagnóstico A neurologista indica que o diagnóstico da doença de Parkinson é feito por meio de alguns critérios: