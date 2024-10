James Parkinson: a história do médico que descobriu doença há mais de 200 anos

James Parkinson descreveu a doença em um artigo de 1817

No artigo “Um ensaio sobre a paralisia agitante”, James apresentava os sintomas da doença e acreditava que os tremores dos pacientes eram causados por lesões na medula espinhal.

A doença de Parkinson foi definida pelo médico como um “movimento involuntário trêmulo, com força muscular diminuída, em partes não ativas, mesmo quando suportadas; com uma propensão de curvatura do tronco para frente e aceleração do ritmo da caminhada: com sentidos e intelecto permanecendo ilesos”.

Nos séculos seguintes, o conhecimento sobre a enfermidade avançou. Hoje, sabe-se que é uma doença neurodegenerativa, cujo quadro está ligado à morte de células do cérebro responsáveis pela produção de dopamina, um neurotransmissor que controla nossos movimentos.