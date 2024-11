Parkinson: de Renata Capucci a Michael Fox, veja famosos que têm a doença

Renata Capucci, Ozzy Osbourne e Michael J. Fox assumiram publicamente que foram diagnosticada com Parkinson Crédito: Reprodução / TV Globo; Kevin Winter/AFP; @realmikejfox/Instagram

A Doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa causada pela perda de neurônios produtores de dopamina no cérebro, levando a vários sintomas neurológicos e dificuldades de mobilidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com Parkinson, o que representa cerca de 1% da população mundial com mais de 65 anos. No Brasil, estima-se que 200 mil indivíduos convivam com a doença. Doenças do Coração: AVC ultrapassa infarto em casos de mortes no Brasil; SAIBA MAIS



Famosos com Parkinson Michael J. Fox

Um dos ativistas mais famosos na busca pela cura da doença, Michael J. Fox tem sido incrivelmente aberto sobre sua batalha contra o Parkinson. Ele foi diagnosticado aos 29 anos, em 1991, mas não compartilhou publicamente a notícia até 1998, quando fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research. Por décadas, Michael continuou atuando, mas, em 2020, a estrela das séries Caras e Caretas e De Volta para o Futuro se aposentou da atuação, explicando à AARP The Magazine em 2021.

“Cheguei ao ponto em que não conseguia mais confiar na minha capacidade de falar em um determinado dia, o que significava que não conseguia mais atuar confortavelmente. Então, no ano passado, desisti.” Em uma entrevista ao CBS Sunday Morning, durante o lançamento de maio de 2023 do documentário Still: A Michael J. Fox Movie na Apple TV+, ele foi muito franco: “Não vou mentir, está ficando mais difícil. Cada dia fica mais difícil”, disse ele sobre viver com Parkinson. Em 2022, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu a Michael o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, um oscar honorário por seu trabalho incansável em prol daqueles com a doença.

Ozzy Osbourne

Em 2020, o astro do rock Ozzy Osbourne anunciou publicamente que sofria de Parkinson. Ele revelou que havia sido diagnosticado com o distúrbio do sistema nervoso que afeta os movimentos em 2003, mas manteve a condição em segredo de seus fãs por anos. Saúde vai qualificar profissionais da atenção primária para diagnóstico precoce do Alzheimer; VEJA

Embora tenha interrompido as turnês devido a uma série de problemas médicos, Ozzy continuou a se apresentar e a compor. “Não estou morrendo de Parkinson”, afirmou ao The Los Angeles Times.

Papa João Paulo II

O Papa João Paulo II — que agora é santo — sofreu de Parkinson nos últimos anos de sua vida. Embora o Vaticano só tenha reconhecido publicamente a doença em 2003 — dois anos antes de sua morte —, um livro do Dr. Renato Buzzonetti, médico pessoal do papa por mais de 25 anos, revelou que ele havia sido diagnosticado em 1991. O Vaticano manteve a condição em segredo por 12 anos. Brian Grant

Brian Grant jogou 12 temporadas na NBA, passando pelo Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, Miami Heat, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. Ele era conhecido por seu comprometimento com a equipe e por seu trabalho com jovens carentes. Em uma entrevista à ESPN, ele contou que foi diagnosticado com doença de Parkinson de início precoce em janeiro de 2009, após sua aposentadoria do basquete profissional.