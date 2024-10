Parkinson: por que 11 de abril é o dia mundial da doença?

Entenda história por trás do dia 11 de abril, convencionado como Dia do Parkinson. Crédito: iStock / Alexei Koza

O Dia Mundial de Parkinson é comemorado em 11 de abril em homenagem ao aniversário de James Parkinson, o médico britânico que, em 1817, descreveu a doença pela primeira vez em um artigo intitulado "An Essay on the Shaking Paralysis" (Um ensaio sobre a Paralisia Trêmula). LEIA MAIS | Parkinson: videogames melhoram memória e atenção em pacientes

O objetivo da escolha da data é conscientizar a população sobre a doença, que atinge milhões de pessoas no mundo, além de incentivar pesquisas que possam melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Ao longo dos anos, 11 de abril se tornou um marco para a divulgação de informações sobre prevenção, tratamento e avanços científicos em torno do Parkinson. Por que 11 de abril foi designado como o Dia Mundial do Parkinson? Além de homenagear o nascimento do médico inglês James Parkinson, médico que estudou a doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou a data para aumentar a conscientização sobre a doença, promover pesquisas, buscar melhorias nos tratamentos e apoio aos pacientes. A pesquisa de James foi o que impulsionou os profissionais ao longo das gerações para que os sintomas e a progressão do tratamento da doença fossem reconhecidos ao longo do tempo.

Após a oficialização da OMS sobre o tema, a importância do diagnóstico precoce e do apoio emocional para quem enfrenta a doença crônica aumentou, conforme o portal do Instituto Viver com Parkinson. Dia de Parkinson: história de vida do homem que deu nome à doença James Parkinson nasceu no dia 11 de abril de 1755, em Londres, Inglaterra. Ele foi médico, geólogo, paleontólogo e ativista social. Era conhecido pela curiosidade científica, pela dedicação à medicina e ao estudo das condições que afetavam a sociedade da época, segundo informações do site oficial da Associação Brasileira de Parkinson.

Parkinson também se envolveu em questões sociais e políticas, preocupando-se com o bem-estar da população e com as condições de saúde pública. Foi em 1817, aos 62 anos, que publicou a sua principal obra sobre a "paralisia trêmula", quando descreveu detalhadamente os sintomas e o impacto da doença nos pacientes, oferecendo um primeiro olhar científico sobre o que viria a ser conhecida como doença de Parkinson. 11 de abril: O que é Parkinson? Como se manifesta? A doença de Parkinson é uma condição neurológica crônica degenerativa, caracterizada principalmente pela perda de neurônios produtores de dopamina na região do cérebro, chamada substância negra.

Além dos sintomas motores, a doença pode causar alterações no sono, dificuldades na fala, perda do olfato e problemas cognitivos. Embora a maioria dos casos ocorra após os 60 anos, existem formas iniciais da doença que podem surgir em pessoas mais jovens. Tratamento Atualmente não há cura, mas já existem tratamentos. Dentre eles, medicamentos dopaminérgicos, fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia, são algumas formas encontradas pelos especialistas que ajudam a controlar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Encefalopatia traumática crônica: VEJA o que é a demência pugilística