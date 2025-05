Burnout em relacionamento amoroso: o que é e o que fazer

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, indo além de questões do trabalho, o burnout vem sendo utilizado recentemente ao falar de relacionamentos amorosos, com foco no aspecto afetivo.

Os sinais de alerta de 'burnout' que você não deve ignorar; CONFIRA

Burnout afetivo afeta pessoas solteiras?

Pessoas sem relacionamentos podem ser afetadas por um burnout afetivo a partir do momento em que se sentem exaustas e apáticas emocionalmente. A condição seria consequência de experiências ruins e decepções.

"Em alguns casos, a alta expectativa para encontrar alguém 'ideal' rapidamente e ainda o medo de ser rejeitado acabam criando muita ansiedade e podem levar até à depressão", afirmou Ricardo Milito, psicólogo membro do Conselho de Administração do Instituto Bem do Estar, em São Paulo, ao site Uol.