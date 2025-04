Mulher encontra ex no sótão de casa 12 anos após o fim do relacionamento

Mulher encontra ex-namorado morando em seu sótão 12 anos após o fim do relacionamento, após ouvir barulhos estranhos em casa / Crédito: Reprodução/ Freepik

Uma mulher ficou horrorizada ao encontrar um de seus ex-namorados morando em seu sótão. Doze anos após o término do relacionamento com o rapaz, ela fez a descoberta após ouvir um barulho vindo do sótão. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A mulher, identificada apenas como Tracy pelo jornal WCNC, dos Estados Unidos, disse que sentiu que “algo não estava certo”. Temendo que “algo sobrenatural estivesse acontecendo”, ela pediu que a família investigasse o barulho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, não havia nada de sobrenatural na situação: ela encontrou seu ex-companheiro, com quem havia terminado em 2013. O homem havia sido recentemente liberto da prisão e estava morando no compartimento superior da casa havia aproximadamente duas semanas. Mulher encontra ex no sótão: desconfiança

O Mirror relata que Tracy ouviu um baque vindo de cima, em sua casa localizada em Rock Hill, Carolina do Sul. Ela também sentiu barulhos de pregos caindo do teto do quarto. Modelo denuncia agressão de namorado e usa código para ser resgatada por amiga; CONFIRA



O ex-casal havia trocado cartas, nas quais ele afirmava ter mudado, mas Tracy nunca cogitou uma reconciliação. Ela acreditava que o homem havia retornado para Charlotte, na Carolina do Norte, após sua prisão mais recente. Mulher encontra ex em sua casa: o encontro

O hóspede indesejado foi descoberto pelos filhos adultos e pelo sobrinho de Tracy, que o encontraram encolhido no fundo do sótão. “Eles encontraram um homem. Ele havia colocado todos os casacos e jaquetas velhos sobre a unidade de aquecimento e estava dormindo ali”, contou a mulher. Ele estava usando copos grandes como banheiro: vários estavam cheios de fezes e urina, segundo o canal Local 8.