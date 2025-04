Os sinais de alerta de 'burnout' que você não deve ignorar

Getty Images O cansaço mental é um dos sintomas do bournout, que leva as pessoas a fantasiar formas de sair daquela situação Em 2020, Amy estava no auge da carreira como executiva de marketing em uma das maiores empresas de saúde do mundo, trabalhando sob constante pressão. Ela estava organizando um evento quando, de repente, sentiu uma tontura. "Achei que estivesse desidratada ou talvez não tivesse me alimentado direito, mas aquela sensação continuou. Daquele momento em diante, tudo ficou meio confuso", conta.

Amy se lembra de ouvir constantemente um zumbido e disse ao marido que se sentia como se estivesse "enjoada e bêbada em um barco". "De repente, me senti incapaz", lembra ela. Amy precisou tirar uma licença médica e se afastou do trabalho por meses. "Minha saúde mental se deteriorou. Eu desmaiava no chuveiro, não conseguia cuidar dos meus filhos. Meu corpo estava dizendo: Pare!" Cansaço mental, fadiga, falta de entusiasmo para trabalhar: os sinais do burnout são fáceis de serem ignorados, mas isso pode trazer sérias consequências para a saúde.

Foi só recentemente que Amy percebeu que estava vivendo um burnout. Havia sinais de alerta, como o fato dela trabalhar como se estivesse no "piloto automático". Christina Maslach, professora emérita de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, foi a primeira a usar o termo 'burnout' décadas atrás. Ela define como "uma resposta ao estresse crônico no trabalho que não foi bem administrado". "Não é uma condição médica, portanto, não pode ser tratada dessa forma", ela explica.

A Organização Mundial de Saúde reconheceu o trabalho de Maslach na síndrome de burnout in 2019, descrevendo um conjunto de sintomas. "Nós estamos trabalhando muito, de forma excessiva", alerta a professora Heejung Chung, diretora do Instituto Global de Liderança Feminina do King's College London. "A cultura de estar 'sempre ligado' que se desenvolveu com a digitalização está aumentando os níveis de burnout – os trabalhadores não conseguem se manter longe, físico e psicologicamente, do trabalho."

Chung alerta que o burnout é um problema global, com alguns países relatando que mais de 70% dos seus trabalhadores são afetados. Também é caro, custando para a economia do Reino Unido mais de 102 bilhões de libras (R$ 772 bilhões) ao ano, de acordo com uma pesquisa feita em 2024 pela empresa de seguros Axa. Em 2023, 421 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout no Brasil — maior número dos últimos dez anos, segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério da Previdência Social. O aumento ocorreu principalmente durante a pandemia. De 178 afastamentos por burnout, em 2019, o Brasil passou para 421, em 2023, um crescimento de 136%.