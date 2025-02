Como videogames e apps de hobby estão ocupando espaço de aplicativos de namoro

Getty Images Para alguns integrantes da geração Z, conhecer pessoas online por meio de hobbies compartilhados é uma alternativa à tirania do 'swipe' dos aplicativos de relacionamento Com um ano de relacionamento, Jess e Nate ficaram noivos à beira-mar. "Era uma praia de areia dourada, vazia e isolada", conta Jess, 26 anos. "Estávamos apenas nós dois lá, então foi muito íntimo." Só que os dois estavam, na verdade, a centenas de quilômetros de distância um do outro — e eles estavam encenando seu noivado no jogo de videogame World of Warcraft.

Nate, de 27 anos, estava morando nos arredores de Londres, na Inglaterra, e Jess estava no País de Gales. Depois de se conhecerem brevemente em um evento de e-sports na Alemanha, em março de 2023, os dois começaram um relacionamento à distância, jogando juntos "desde o momento em que acordávamos até o momento em que íamos dormir", diz Nate.

Eles ainda jogam diariamente, apesar de estarem morando juntos em Manchester, na Inglaterra, desde março de 2024. E eles conhecem outros casais que também encontraram seus companheiros por meio de jogos de videogame. "É uma maneira diferente de conhecer alguém", afirma Jess. "Vocês dois já têm um amor mútuo tão forte por algo, que é mais fácil se apaixonar."

Nate concorda. "Consegui estabelecer uma conexão muito maior com as pessoas que conheci jogando do que em um aplicativo de relacionamento." BBC Nate e Jess encontraram o amor online — mas não em um aplicativo de relacionamento BBC Cena do noivado virtual em World of Warcraft Nate e Jess não estão sozinhos. De acordo com alguns especialistas, as pessoas da sua geração estão se afastando dos aplicativos de relacionamento, e encontrando o amor em plataformas que não foram projetadas especificamente para romance. E passar um tempo com alguém em algum espaço online que seja focado em um interesse ou hobby compartilhado pode permitir que as pessoas encontrem um parceiro em um ambiente de menor risco e menos pressão do que se "promovendo" para uma galeria de fotos de estranhos.

Ao que parece, para alguns nativos digitais da geração Z, fazer simplesmente o que eles gostam pode ser uma alternativa à tirania do swipe (deslizar a foto de um pretendente para curti-la ou não). 30 anos do namoro pela internet — um momento de virada? Desde que surgiu com o lançamento do match.com há 30 anos, o namoro online alterou profundamente nossos relacionamentos. Cerca de 10% das pessoas heterossexuais e 24% das pessoas LGBT conheceram seu companheiro de longa data online, de acordo com o Pew Research Center. Mas as evidências sugerem que os jovens estão deixando de usar aplicativos de relacionamento, com as 10 principais plataformas do Reino Unido registrando uma queda de quase 16% em novembro de 2024, de acordo com um relatório publicado pelo Ofcom, o órgão regulador britânico de mídia.

O Tinder perdeu 594 mil usuários, enquanto o Hinge registrou uma queda de 131 mil, o Bumble, de 368 mil, e o Grindr, de 11 mil, segundo o relatório (um porta-voz do Grindr disse que "não estava familiarizado com a fonte de dados deste estudo", e que seus usuários no Reino Unido "continuam a aumentar ano após ano"). De acordo com um estudo da Axios de 2023, realizado com estudantes universitários dos EUA e outros membros da geração Z, 79% afirmaram que estavam deixando de usar aplicativos de relacionamento regularmente. E no relatório "Online Nation", de 2024, o Ofcom declarou: "Alguns analistas especulam que, para os mais jovens, especialmente a geração Z, a novidade dos aplicativos de relacionamento está perdendo força". Em uma carta de janeiro de 2024 aos acionistas, o Match Group Inc — proprietário do Tinder e do Hinge — reconheceu que os jovens estavam buscando "uma forma mais autêntica e com menos pressão de encontrar conexões".