Dia Mundial da Saúde: Maioria das causas de morte materna poderia ser evitada

Com campanha do Dia Mundial da Saúde, OMS busca reduzir complicações após a gestação; entre as principais causas estão hemorragias e problemas ligados à pressão alta

As principais causas de morte materna no mundo são:

O Brasil apresentou uma queda significativa na mortalidade materna desde 1990, mas os números ainda estão aquém das metas estabelecidas pela OMS. Após um aumento causado pela pandemia de Covid-19 — em 2021, o país chegou a 107 mortes por 100 mil nascidos vivos —, as taxas já voltaram aos patamares pré-pandêmicos: no ano passado, foram registradas 57 mortes por 100 mil nascidos vivos.

“Nas últimas décadas, o Brasil avançou na ampliação da cobertura de assistência pré-natal e no acesso a serviços de saúde materna. No entanto, persistem desafios relacionados à qualidade dessa assistência, especialmente em áreas rurais e periféricas”, observa Negrini.



A mortalidade materna ainda é alta em regiões com menor desenvolvimento socioeconômico, evidenciando a necessidade de políticas públicas que reduzam essas disparidades. “O quesito raça/cor também merece atenção, porque sabemos que, dentro do mesmo nível socioeconômico, mulheres pretas e pardas morrem mais que brancas”, ressalta o especialista.



Na visão de Negrini, além da desigualdade no acesso a serviços de saúde de qualidade, outros entraves para reduzir a mortalidade materna no país são a necessidade de aprimorar a formação e distribuição de profissionais de saúde e fatores socioeconômicos, como pobreza e baixa escolaridade.



“Cria-se um problema de três faces: primeiro, a falta de informação da população dificulta o reconhecimento do problema de saúde ou até o início do pré-natal; segundo que, mesmo reconhecendo o risco, há dificuldade de acesso ao serviço de saúde, especialmente em áreas mais pobres e remotas; e finalmente, a qualidade do serviço que recebe essas mulheres, que não só demora a reconhecer o problema como atua de maneira inadequada, e isso tem a ver tanto com infraestrutura como qualidade da formação profissional”, avalia o médico do Einstein. (Por Gabriela Cupani, da Agência Einstein)