Tratar a obesidade infantil reduz risco de doenças crônicas na vida adulta

A obesidade infantil é um dos principais desafios de saúde pública da atualidade, pois está associada a um maior risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e distúrbios cardiovasculares, além de transtornos como ansiedade e depressão. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp No Brasil, três em cada dez crianças com idades de 5 a 9 anos estão acima do peso, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade e a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil estará na quinta posição no ranking de países com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, com pouca chance de reverter o quadro se nada for feito.

Um estudo do Instituto Karolinska, na Suécia, publicado recentemente no JAMA Pediatrics, constatou que o tratamento eficaz da obesidade infantil está associado a uma redução significativa no risco de diabetes tipo 2, dislipidemias, hipertensão, diminuição da necessidade de cirurgia bariátrica e menor risco de mortalidade prematura em adultos jovens.

Segundo a pesquisa, a remissão completa do quadro reduziu em 88% o risco de mortalidade em comparação a uma resposta inadequada ao tratamento, reforçando a importância de diagnosticar e tratar a doença desde cedo para aumentar a probabilidade de sucesso e mitigar os riscos de saúde em longo prazo.

O grupo analisou dados da coorte do Registro Sueco de Tratamento de Obesidade Infantil (BORIS, na sigla em inglês), composto por crianças e adolescentes que recebem tratamento para obesidade. Eles avaliaram informações de 6.713 jovens de 6 a 17 anos que se tratavam havia pelo menos um ano, com duração média de três anos.



A coleta de informações aconteceu entre 1996 e 2019, e as análises ocorreram em 2023. A resposta ao tratamento da obesidade pediátrica foi baseada em mudanças na pontuação do desvio padrão do Índice de Massa Corporal (IMC) e, depois, categorizada como ruim, intermediária, boa ou remissão completa da obesidade. Os resultados foram avaliados quando os participantes tinham entre 18 e 30 anos de idade.

“Não é a primeira vez que os suecos publicam um trabalho marcante sobre o tema. O estudo atual demonstra o quanto a obesidade pediátrica, cada dia mais prevalente e tão negligenciada, urge em ser tratada e tem em sua abordagem um potencial transformador para a vida toda, que agora fica comprovado”, analisa a endocrinologista Leandra Anália Freitas Negretto, do Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia.

Apesar dos bons resultados nos desfechos para hipertensão, diabetes e dislipidemias, o risco de desenvolver depressão e ansiedade permaneceu inalterado na idade adulta jovem, independentemente do resultado do tratamento recebido na infância. Inicialmente, os pesquisadores pensavam que a perda de peso poderia diminuir os sintomas mentais, mas concluíram que as condições devem ser tratadas em paralelo.



“Isso nos chama a atenção e demonstra o quanto talvez subestimemos a complexidade que a ansiedade e a depressão envolvem. Seriam os prejuízos causados pelo estigma da obesidade muito mais profundos e danosos do que o que se imagina?”, indaga Negretto.

O que explica o aumento da obesidade infantil?

Segundo dados do Atlas da Obesidade Infantil no Brasil, publicado em 2019 pelo Ministério da Saúde, 14,4% das crianças menores de 5 anos e 13,2% daquelas entre 5 e 9 anos apresentavam obesidade naquele ano.

Além disso, 29,3% das crianças entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso. O mesmo documento aponta que 4,8% dos pequenos com idade entre 5 e 10 anos foram classificadas com obesidade grave.

Em dez anos, metade das crianças e dos adolescentes pode estar IMC elevado, de acordo com estimativa apresentada na edição de 2024 do Atlas Mundial da Obesidade, feito pela Federação Mundial de Obesidade. “Os motivos de cada vez mais crianças se tornarem obesas, e cada vez mais precocemente, devem ser descritos no plural e com reticências, pois ainda há muito o que estudar a esse respeito”, diz a endocrinologista.