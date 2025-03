A partir de que idade crianças e adolescentes devem dosar o colesterol?

Na faixa etária dos 9 aos 12 anos, o exame de dosagem do colesterol deve ser feito em todas as crianças. Veja outras recomendações / Crédito: Freepik / prostooleh

Os testes de colesterol são bem estabelecidos como parte importante da triagem de saúde cardiovascular em adultos. Para crianças e adolescentes, no entanto, é outra história: poucos têm os níveis de colesterol examinados rotineiramente, seja por falta de informação dos pais, seja porque os próprios médicos não têm o hábito de pedir esse exame.

Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicado em 2023 no periódico Archives of Endocrinology and Metabolism revela que 24,4% das crianças e dos adolescentes no Brasil têm alterações nos níveis totais de colesterol; e 19,2% apresentam altas taxas de colesterol LDL, considerado ruim pelos riscos à saúde.



A alta dosagem dessa lipoproteína no sangue leva ao acúmulo lento e progressivo de gordura nas artérias, causando a doença aterosclerótica, principal causa de infarto e acidentes vasculares cerebrais (AVCs), que podem levar à morte ou deixar sequelas.

Dos 17 aos 21 anos, recomenda-se que todos façam ao menos uma triagem do colesterol e, se os níveis vierem alterados, o exame deve ser repetido a cada seis meses até voltar ao normal.

Para menores de 2 anos, não há a indicação de triagem. "Na infância, a elevação do colesterol é absolutamente assintomática, mas a lesão das artérias começa muito precocemente. Por isso a importância do diagnóstico ainda no começo, para que os pais possam iniciar as medidas de mudança de estilo de vida, já que é na infância que se estabelecem os hábitos para a vida toda. Não há momento melhor para esse tipo de intervenção" Mirna de Sousa, cardiologista pediátrica

Colesterol alto em crianças e adolescentes: Um problema global

Um estudo publicado em julho de 2024 no JAMA Network Open descobriu que, nos Estados Unidos, apenas 11% dos jovens de 9 a 21 anos são rastreados com exames de rotina, apesar de as diretrizes recomendarem verificar os níveis de colesterol uma vez entre 9 e 11 anos e novamente uma vez entre 17 e 21 anos.

Triagens mais precoces, a partir dos 2 anos, são indicadas para pessoas com histórico familiar de doença cardíaca ou colesterol muito alto. A pesquisa aponta que, dentre os examinados, 30% tiveram um ou mais resultados de teste anormais dos níveis lipídicos, com a maior prevalência entre aqueles com obesidade.