Construir e manter hábitos saudáveis pode levar até um ano, diz estudo

Especialistas trabalham com técnicas específicas – chamadas de "micro-hábitos" – para auxiliar as pessoas a adotarem e consolidarem mudanças em sua rotina

Uma nova pesquisa realizada na Universidade do Sul da Austrália , e publicada recentemente na revista científica Healthcare, aponta que é preciso bem mais tempo para isso: novos hábitos levam ao menos dois meses para se enraizar e, alguns deles, podem demorar até um ano para entrar na rotina, de acordo com o estudo.

O caminho para uma vida mais equilibrada envolve a adoção de diversos fatores, entre eles, uma alimentação nutritiva, a prática regular de atividades físicas e o cuidado com a saúde mental. No entanto, transformar essas ações em comportamentos automáticos e constantes pode ser mais difícil do que parece.

VEJA como a saúde emocional interfere no emagrecimento

Técnica do micro-hábito



Existem técnicas específicas – chamadas de micro-hábitos – para adotar e consolidar hábitos em sua rotina.

Por exemplo: alguém quer frequentar a academia depois do trabalho. Uma sugestão de micro-hábito, nesse caso, seria começar levando no carro a bolsa com as roupas de academia para a troca de vestimentas logo depois do expediente, sem precisar passar em casa antes.