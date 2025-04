Cerca de 40% das pessoas com dor crônica têm depressão ou ansiedade

Segundo nova pesquisa, a prevalência é maior entre jovens e mulheres com doenças como fibromialgia. Tratamento multidisciplinar pode ajudar

Cerca de 40% das pessoas com quadros de dor crônica sofrem de ansiedade ou depressão, mostra uma nova revisão de estudos feita pela Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e publicada no início de março no periódico Jama.



A dor é considerada crônica quando persiste por mais de três meses. Ela pode ser causada por diversas doenças, como osteoartrite, osteoartrose, fibromialgia, câncer, entre outras. Altamente incapacitante, estima-se que afete cerca de 21% dos adultos no mundo.