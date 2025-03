Mitos do mundo fitness: entenda o que realmente garante resultados eficazes

A ideia de que suar muito significa queima de gordura é um dos mitos do mundo fitness. Veja orientações de especialistas / Crédito: Pexels / Ketut Subiyanto

Muitas vezes, a busca por resultados rápidos e visíveis nas atividades físicas faz com que mitos sobre a prática de exercícios ganhem força — como a ideia de que suar muito significa queima de gordura ou a crença de que treinar em jejum é o segredo para emagrecer. Especialistas ouvidos pela Agência Einstein mostram que o que realmente garante resultados eficazes na prática esportiva é a combinação de consistência, planejamento adequado e adoção de estratégias que respeitem o funcionamento do corpo, além da boa alimentação e hidratação.



1. “Quanto mais a pessoa suar, maior será sua queima de gordura”

Muita gente acredita que sair pingando do treino é sinal de que vai emagrecer bastante, mas esse é um grande mito. A sudorese é um mecanismo do corpo para regular a temperatura, e nada tem a ver com a perda de peso. O suor pode estar relacionado à temperatura ambiente, à umidade relativa do ar e ao tipo de atividade, entre outros fatores.

O que realmente importa para a queima de gordura é o déficit calórico, ou seja, gastar mais calorias do que se consome.

"Usar estratégias para suar mais apenas vai levar à desidratação e aumentar o risco associado ao exercício, podendo provocar exaustão e cãibras", alerta o profissional de educação física Everton Crivoi do Carmo, responsável pela preparação física no Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein. 2. "Agachamento faz mal aos joelhos"

Esse é um dos exercícios mais eficientes e completos, mas também um dos mais temidos devido à crença de que pode causar danos aos joelhos. A verdade é que, se feito da maneira correta, o movimento é extremamente benéfico e promove o efeito contrário, fortalecendo os músculos que dão apoio a essa articulação.