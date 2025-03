Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer, indica estudo

O exercício físico tem efeitos benéficos no Alzheimer. Estudo reforça evidências. Entenda a importância de atividades aeróbicas para a saúde do cérebro / Crédito: Pexels / Kampus Production

A atividade física aeróbica ajuda a proteger o cérebro contra o desenvolvimento do Alzheimer e a restabelecer o equilíbrio celular, que decai com o envelhecimento. Isso é o que mostra um novo estudo feito com animais que desvendou mecanismos dos efeitos positivos dos exercícios no cérebro. Recém-publicada no periódico Brain Research, a pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).



VEJA DA BBC NEWS BRASIL | As bactérias na boca que podem dar pistas sobre saúde do cérebro



Os autores selecionaram dez ratos idosos, que foram divididos em dois grupos: durante dois meses, metade correu em uma esteira cinco vezes por semana e os demais permaneceram sedentários. Ao final do período, os pesquisadores analisaram amostras de tecido da formação hipocampal, região do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado.

O grupo que se exercitou apresentou menor quantidade de todos os marcadores envolvidos no Alzheimer: queda de 63% na proteína TAU e de 76% no depósito de beta-amiloide, proteínas que degradam os neurônios.

Eles também tinham menor acúmulo de ferro – em excesso, esse mineral induz a morte dos oligodendrócitos, células produtoras da mielina, camada que protege os nervos e favorece a transmissão de impulsos elétricos. Esses animais tinham maior número dessas células, além de menor inflamação cerebral e melhores condições para comunicação entre os neurônios.

Atividade física e prevenção de demências Os efeitos da atividade física em pessoas com essa demência já são conhecidos. “O exercício físico tem efeitos benéficos no Alzheimer, pois reduz inflamação geral crônica relacionada ao envelhecimento, prevenindo a perda de mielina, controlando os níveis de ferro no cérebro e reduzindo níveis de moléculas patológicas associadas à doença”, diz o neurocientista Robson Gutierre, um dos autores do trabalho, à Agência Einstein.

Exercícios aeróbicos e treinamento de força desempenham um papel crucial na prevenção de demências, incluindo o Alzheimer.