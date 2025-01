Exercitar-se na infância e adolescência beneficia o coração a vida toda

Na pesquisa, publicada no periódico Sports Medicine – Open, os autores monitoraram os batimentos cardíacos de 242 voluntários, todos com idade média de 40 anos. Eles usaram sensores presos ao corpo que enviavam para um relógio as informações obtidas.

E isso tem influência no funcionamento do coração na idade adulta, independentemente do nível de atividade que a pessoa pratique quando mais velha. “Mas ressaltamos a importância da atividade física ao longo da vida toda, a fim de se potencializar esses resultados”, diz Christofaro.

Para o profissional de educação física Everton Crivoi do Carmo, responsável pela preparação física no Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein, o estudo apresenta algumas limitações, já que analisa dados e relatos do passado.

