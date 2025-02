Exercício reduz efeitos do envelhecimento associado à obesidade, diz estudo

“Isso faz com que as células de defesa envelheçam mais rápido, levando a uma diminuição na resposta imune que faz com que a pessoa fique mais suscetível a doenças infecciosas e enfermidades crônicas, como diabetes, AVC, infarto, alguns tipos de câncer e males degenerativos, como o Alzheimer”, explica o endocrinologista Clayton Macedo, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Publicado recentemente no The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, um estudo realizado na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, traz uma boa notícia para quem sofre com esse quadro: a prática de atividades físicas com intensidade moderada é capaz de reverter a imunossenescência.



Os pesquisadores recrutaram 167 homens e mulheres com idades entre 40 e 60 anos e os dividiram em três grupos: aqueles com obesidade; com obesidade e diabetes tipo 2; e pessoas com peso considerado adequado.



“Na triagem dos voluntários, fizemos diversos exames, como análises do sangue e biópsias do tecido gorduroso, e verificamos que aqueles que estavam obesos, com ou sem diabetes, apresentaram marcadores de envelhecimento nos linfócitos [glóbulos brancos do sistema imunológico] que não eram típicos da sua idade e não estavam presentes nos magros”, conta a professora doutora Cláudia Cavaglieri, coordenadora do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Unicamp e a responsável por coordenar o trabalho.