Treino HIIT de alta intensidade melhora condicionamento pós-AVC

A prática de atividades físicas é essencial na reabilitação de pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral (AVC) e na redução do risco de sofrer outro evento. O tipo de exercício recomendado depende da extensão da lesão e da sequela sofrida, mas, em geral, recomenda-se fazer aqueles com sessões mais longas e de intensidade moderada.

No treino HIIT, o objetivo é fazer o máximo de exercícios em menos tempo. A modalidade já se consolidou entre atletas e adultos que desejam melhorar os níveis de condicionamento físico. Como o nome sugere, envolve a prática de exercícios de alta intensidade e com tempo curto, intercalados por recuperação de baixa intensidade (como uma caminhada no meio de um treino de corrida).

Oito semanas após o término do estudo, os pesquisadores reavaliaram a aptidão cardiorrespiratória dos participantes, que não foram obrigados a manter a programação de exercícios. Os voluntários do grupo HIIT mantiveram os bons índices de condicionamento , o que não aconteceu entre os que se exercitaram em intensidade moderada.

Quando o paciente pode fazer um treino HIIT?



Ainda não há parâmetros estabelecidos sobre exatamente quando alguém que sofreu um AVC pode fazer o HIIT ou qual a melhor forma de fazê-lo. Por isso, as rotinas dessa modalidade devem ser abordadas com cautela e definidas com ajuda do neurologista e do profissional de saúde que vai cuidar da reabilitação.



De acordo com a neurologista Polyana Piza, do Hospital Israelita Albert Einstein, treinamentos que combinam exercícios aeróbicos e resistência podem auxiliar a capacidade funcional, a força muscular e a flexibilidade – fatores que são extremamente importantes na reabilitação da maior parte dos pacientes que sofreram AVC. Mas, no início, a intensidade e a duração devem ser adaptadas às condições específicas de cada pessoa.



Antes de definir o melhor treino, é importante identificar qual foi a perda funcional após o AVC, já que isso varia de acordo com a área cerebral acometida.