Jovens são cada vez mais afetados por diversos tipos de câncer

Esse fenômeno, para o qual diferentes hipóteses são propostas, deve, no entanto, ser qualificado frente a certas declarações alarmistas.

Há "cada vez mais provas de que o risco de câncer aumenta nas gerações jovens", de acordo com um grande estudo realizado nos Estados Unidos, concluído em 2024 e publicado na revista The Lancet Public Health.

No entanto, outras notícias chamam regularmente a atenção sobre a aparição de cânceres em menores de 50 anos.

A protagonista do filme "Rosetta" (Palma de Ouro em Cannes em 1999) morreu por um câncer na glândula suprarrenal. Sua patologia era extremamente rara e conhecida por afetar os jovens.

No Reino Unido, a princesa Kate anunciou em 2024 que sofreu de um câncer não especificado aos 42 anos, cuja remissão foi anunciada no início deste ano.

O estudo da Lancet mostra que, entre trinta tipos de câncer, metade aumentou entre as pessoas nascidas em 1990, em comparação com as gerações anteriores.

- Sistema digestivo -

Um estudo amplamente divulgado, publicado em 2023 no BMJ Oncology, confirmou que o aumento dos chamados "cânceres precoces", cujo limite de idade varia segundo a patologia, mas que geralmente se estabelece em menores de 50 anos, "continua aumentando em todo o mundo".