Pedra nas amígdalas: já ouviu falar? Saiba o que é e como tratar

Doenças respiratórias das vias aéreas superiores, como rinites e sinusites, além do refluxo gastroesofágico, são considerados fatores desencadeantes do problema

Geralmente, têm textura de massinha, mas podem se solidificar e ficar mais endurecidas, parecidas com pedras – daí o nome. Felizmente, ao contrário dos cálculos na vesícula ou nos rins, as pedras nas amígdalas são inofensivas e eliminadas tratando a origem do problema .

De acordo com o otorrinolaringologista Hugo Valter Lisboa Ramos, do Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia, existem duas hipóteses: a mais antiga diz que essas pedras são formadas pelo acúmulo de alimentos triturados pela mastigação , que se alojam nas criptas (pequenos buraquinhos que existem na superfície das amígdalas).

“Essa faringite persistente, além de provocar o surgimento das pedras nas amígdalas, também causa dor de leve intensidade, halitose, pigarro constante e sensação de ter uma ‘bola na garganta’”, descreve o otorrino.



Os principais fatores desencadeantes da faringite crônica (que vai influenciar no surgimento das pedras) são as doenças respiratórias das vias aéreas superiores, como as rinites e as sinusites, além da doença do refluxo gastroesofágico.