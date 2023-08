10 dicas saudáveis para incluir o carboidrato na dieta

A fibra ajuda a retardar a absorção dos carboidratos, o que pode auxiliar a manter o nível de açúcar no sangue estável. “Uma refeição equilibrada deve ser montada da seguinte forma: metade do prato deve ser composta por verduras, legumes e 1 fruta, 1/4 composto por 1 tipo de carboidrato, como arroz , batata ou massa, e 1/4 composto por proteínas, como carnes magras, aves sem a pele, peixes e ovos cozidos, grelhados ou assados”, explica a nutricionista Renata Fidelis.

7. Beba muita água

Quando você come alimentos com carboidratos, é importante beber água suficiente. Ela ajuda seu corpo a absorver os carboidratos, realizar a digestão e dar energia adequada. Além disso, a água contribui para a sensação de saciedade e uma hidratação adequada é essencial para um bom desempenho durante exercícios.

Segundo a nutricionista Joana Lucyk, a água é importante para o funcionamento de diversas funções do corpo. “A manutenção da homeostasia, que é a promoção do meio onde ocorre os processos bioquímicos e metabólicos; a lubrificação de tecidos com articulações e serosas; composição de líquidos digestivos, respiratórios e excretórios; manutenção da temperatura corporal e transporte de gases, nutrientes e metabólitos são as principais funções exercidas pela água”, enumera.

8. Faça exercícios regularmente

O exercício físico ajuda a queimar calorias, controlar os níveis de açúcar no sangue e a aumentar o metabolismo, o que é fundamental para o controle de peso. Ao incluir carboidratos na sua dieta, você fornece energia para os exercícios, permitindo um desempenho melhor e mais eficiente.