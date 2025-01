Gastroenterite: o que é a doença, sintomas, como se dissemina e mais

Recentemente, surtos de gastroenterite foram registrados no litoral Sul de São Paulo, em cidades como Guarujá e Praia Grande. Segundo a gastroenterologista Amanda Rocha, foi constatada a presença de um tipo de norovírus como causador do surto.

“Entre os agentes mais comumente relacionados a surtos de gastroenterite, podemos citar o adenovírus, o rotavírus e as bactérias Escherichia coli e Salmonella, devido ao rápido mecanismo de transmissão”, explica a especialista.

O que é a gastroenterite e como ocorre a contaminação?

De acordo com Amanda Rocha, a transmissão ocorre principalmente por via fecal-oral, ou seja, por meio do consumo de água ou alimentos contaminados e pelo contato com superfícies infectadas.

“Períodos de maior calor facilitam a proliferação de vírus e bactérias, além das condições de baixa higiene e ambientes com grande circulação de pessoas, que favorecem a disseminação desses patógenos”, alerta a médica.