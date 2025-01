Jejum intermitente: como a dieta pode estar associada à compulsão alimentar

Mas, apesar do crescente apelo, ainda não há evidências científicas conclusivas de que fazer jejum intermitente seja mais eficaz para a perda de peso do que outras abordagens tradicionais e baseadas na reeducação alimentar balanceada . Na verdade, o método pode ser até arriscado.

Na Grécia Antiga , o jejum era usado como método para purificar o organismo antes de rituais . Hoje, o chamado jejum intermitente é uma das estratégias mais populares para perda de peso . A ideia desse método é alternar períodos de alimentação com períodos de jejum, buscando não apenas a redução de calorias, mas também benefícios metabólicos, como a melhoria da sensibilidade à insulina e a queima de gordura.

É o que alerta um estudo realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), publicado em outubro no Journal of the National Medical Association. Na pesquisa, indivíduos que praticavam jejum apresentaram níveis significativamente mais altos de desejo por alimentos calóricos e maior risco de compulsão alimentar.