Janeiro Branco: veja frases que podem ajudar pessoas em sofrimento mental

Frases prontas não são suficientes para tratar transtornos, mas podem ajudar em momentos difíceis. Profissional dá sugestões do que pode ser dito

No Janeiro Branco, a sociedade é convidada a refletir sobre assuntos que permeiam o tema da saúde mental. Transtornos como ansiedade, depressão e síndrome do pânico têm se tornado mais presentes no entendimento popular, mas você sabe como acolher pessoas em sofrimento mental?

Primeiramente, é importante o entendimento de que não existem frases prontas para curar transtornos ou que sirvam de tratamento para eles. Se você ou alguma pessoa conhecida está passando por problemas de saúde mental, a atitude prioritária é buscar ajuda profissional o mais rápido possível.